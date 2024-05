Joey Aubé remporte le prix du meilleur animateur de l’année

Le 16 mai dernier, le Collège Bart/CRTQ a tenu son Gala d’excellence où était souligné le bon travail de ses étudiants et étudiantes. Des prix et des bourses étaient également prévus lors de cette soirée. Bonne nouvelle pour la région de la Côte-du-Sud, puisque Joey Aubé de Montmagny a obtenu le titre du meilleur animateur dans le cadre de son attestation d’études collégiales (AEC) en animation radiophonique et web, ce qui lui a valu une bourse de 500 $ octroyée par COGECO.

Joey Aubé est également le premier diplômé en 35 ans d’existence du collège à obtenir un premier emploi dans le domaine du balado, alors que d’habitude, l’emploi déniché par les diplômés se trouve dans les radios régionales éloignées, situées au Québec ou dans la partie francophone de l’Ontario. Il faisait aussi partie de la plus petite cohorte de l’histoire du programme.

« Je ne m’y attendais pas, mais force est de constater que ce fut une expérience extraordinaire! Je tiens à remercier particulièrement le collège, ainsi que mon professeur et directeur du CRTQ, Alain Dufresne, pour cet honneur », a déclaré le principal intéressé lors d’un entretien avec Le Placoteux.

Un parcours unique

Joey Aubé, 29 ans, s’est d’abord fait connaître du grand public, lorsqu’au mois de février 2021 il a quitté son poste de vice-président de l’association régionale des jeunes caquistes de la région de Chaudière-Appalaches et de représentant jeune du comité d’action local (CAL) du comté de Louis-Hébert, afin de protester contre les mesures sanitaires qui, selon lui, provoquaient un effet dévastateur sur l’ensemble du Québec.

Il a par la suite rejoint le Parti conservateur d’Éric Duhaime, devenant le président fondateur de l’association de cette formation politique pour le comté de Côte-du-Sud jusqu’à la fin 2022. M. Aubé s’est aussi rapidement fait valoir dans la sphère médiatique, en ayant notamment une chronique régulière à l’émission de Samuel Grenier sur les réseaux sociaux.

Le Sudcôtois a ensuite entrepris des études au Collège Bart, tout en ayant un emploi rémunéré au populaire balado de Ian et Frank. Il est également animateur de la partie En toute liberté du même balado, qui fonctionne très bien à l’échelle québécoise. Joey Aubé est aussi l’un des instigateurs du nouveau mouvement jeunesse conservateur québécois et indépendant, du nom de Génération ambition.

Cette nouvelle étoile du monde médiatique a aussi dernièrement obtenu un poste de chroniqueur à l’émission Maurais Live, sur les ondes de CHOIX Radio X, où il couvrira la campagne présidentielle étatsunienne à travers les médias non conventionnels de l’oncle Sam.

« Je me sens choyé d’avoir pu œuvrer rapidement dans mon domaine, alors que je gagne ma vie en exerçant ma passion », a-t-il conclu, lui qui n’a pas encore fermé la porte à la politique active.