Jorane au Théâtre des Prés de Saint-Germain

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Comité de développement de Saint-Germain-de-Kamouraska présentent Jorane au Théâtre des Prés, le mercredi 12 juillet à 20 h.

Et on peut s’attendre à quoi? En marge de son immense projet Hemenetset, Jorane propose pour le ROSEQ un spectacle intime à partager avec le public, composé de perles du passé et de nouvelles compositions. Jorane désire aller à la rencontre des gens dans leur chez eux, en espérant qu’ils se laisseront aller à chanter avec elle.

Si Jorane s’est d’abord fait connaître pour le dialogue qu’elle entretient avec son violoncelle, ses trames sonores et ses collaborations tous azimuts marquent aussi sa carrière de créatrice.

Le piano a été sa porte d’entrée vers la musique, puis la guitare. Mais au cours de ses études collégiales, elle a découvert le violoncelle. Et c’est le coup de foudre.

La symbiose entre Jorane et son instrument est au cœur même de ses œuvres solos. Les sonorités riches des cordes pincées ou frottées se joignent à son chant parfois enveloppant, parfois fougueux.

Elle a interprété les pièces de ses dix albums solos sur des centaines de scènes du Québec, des États-Unis, de l’Europe et de l’Asie. Puis, comme elle a mis ses talents de compositrice et d’interprète au service de nombreux projets collectifs, elle a été moins présente sur les scènes.

Jorane c’est un style et tous les styles en même temps. Elle est simplement inclassable.

Les billets sont actuellement disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière et à la Tabagie Lunik à Saint-Pascal.

Source : Corporation régionale de la Salle André-Gagnon