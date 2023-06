Une programmation rehaussée pour la prochaine Semaine du Patrimoine

Pour sa 7e édition, la Semaine du Patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies propose, du 6 au 13 août, une riche programmation complètement gratuite.

L’entièreté des activités se déroulera sur deux sites enchanteurs, soit Place de l’Église et à la Seigneurie des Aulnaies. Pour les mordus, le déroulement a été prévu pour permettre de profiter de toutes les activités, sans en manquer une seule. Notons que les familles seront particulièrement choyées cette année.

« Offrir des activités gratuites de qualité qui démontrent que le patrimoine est bien vivant et qu’il peut intéresser toutes les tranches d’âge est primordial pour le comité organisateur », a déclaré Marc-André Rioux, président de l’évènement depuis les débuts.

Démonstrations, ateliers, dégustations

Tout au long de la semaine, à Place de l’Église, le public pourra prendre part à plusieurs démonstrations, ateliers et contes participatifs, dégustations et causeries sur divers thèmes du patrimoine comme, par exemple : le laçage de raquettes, la vannerie, l’équarrissage à la hache, la production maraichère artisanale, la fabrication de vire-vent, l’assemblage de jouet de bois ainsi que des histoires pour les enfants.

Plusieurs conférences seront présentées : l’une sur la pêche à l’anguille sur la Côte-du-Sud avec Judith Douville suivie d’une discussion avec les derniers pêcheurs de la région, une autre sur les jouets anciens par Jean Bouchard et une conférence de Roméo Bouchard sur les anciens bâtiments de ferme et les arbres.

À la Seigneurie des Aulnaies

Impliquée depuis la première édition, la Seigneurie présente une prestation du conteur Jocelyn Bérubé, une conférence de Raynald Ouellet sur les grands musiciens et une démonstration de boulange avec Hugo Plunian, en plus d’offrir l’accès aux jardins et la possibilité pour les enfants de se costumer pour profiter des visites guidées du moulin et du manoir avec leurs parents.

Circuits de découvertes

Pour les curieux, il est possible de suivre des circuits patrimoniaux en minibus et à pied sur les thèmes du patrimoine bâti, agrémentés d’anecdotes.

À la tombée du jour, seront offertes des visites commentées du cimetière, truffées des rencontres inusitées, après quoi, on pourra faire une visite guidée de l’église et du fascinant cimetière ad sanctos.

Une nouveauté cette année : un atelier guidé pour la cueillette et la dégustation de plantes du littoral.

Spectacles

En grande primeur, la soprano Peggy Bélanger offrira les chants baroques endisqués quelques semaines plus tôt dans l’église de Saint-Roch alors que la célèbre entreprise italienne Stradivarius était au Québec spécifiquement pour ce projet d’excellence.

Pour le pique-nique du lundi, on retrouvera les deux violoneux Le Corbo et Le Grand Duc puis, le samedi soir, sur le parvis de l’église, se tiendra une grande soirée d’antan où chansons à répondre avec les Bastringue Boys et danses câllées avec Gislain Gigi Jutras enchanteront le village. La nuit se poursuivra avec DJ Nordik (Raph Bilodeau) et sa musique électro trad nordique.

Et pour terminer en douceur, Juan Morales se produira en duo lors de la populaire épluchette de blé d’Inde du dernier dimanche.

Pour la programmation détaillée, consultez la page Facebook La Semaine du Patrimoine St-Roch-des-Aulnaies.

Source : Comité organisateur Semaine du Patrimoine