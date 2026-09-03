Jordan Veillette portera les couleurs de Québec solidaire dans Côte-du-Sud

Québec solidaire a confirmé le 2 septembre dernier la candidature de Jordan Veillette dans la circonscription de Côte-du-Sud, complétant du même coup son équipe électorale dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Éducateur en CPE et ancien maraîcher biologique, Jordan Veillette représentera la formation politique de gauche lors des élections provinciales d’octobre prochain.

Ailleurs dans la région, Gabriel Plante, enseignant de géographie aux cégeps de Matane et de Rimouski, sera candidat dans Matane-Matapédia-Mitis. Virginie Chevalier Archambault, éducatrice et intervenante auprès de différentes clientèles d’enfants, représentera Québec solidaire dans Rimouski.

Enfin, Pierre-Erik Isabelle, docteur en génie des eaux et chercheur à l’Université Laval, sera candidat dans Rivière-du-Loup–Témiscouata.

Avec ces quatre candidatures, Québec solidaire affirme avoir complété son équipe électorale dans le Bas-Saint-Laurent.