Mathieu Rivest veut poursuivre le développement des institutions postsecondaires

Le candidat de la Coalition avenir Québec et député sortant de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, souhaite poursuivre le développement des établissements d’enseignement postsecondaire et de recherche de la circonscription. Il veut notamment miser sur la modernisation des infrastructures, l’adaptation des formations aux besoins du marché du travail, et les liens entre la recherche et les entreprises.

Dans un communiqué diffusé le 2 septembre, M. Rivest fait des institutions postsecondaires et de recherche l’un des éléments de sa campagne électorale. Il soutient que leur développement peut à la fois contribuer à retenir les jeunes, attirer de nouveaux étudiants et soutenir l’économie régionale.

Il dresse notamment le bilan des investissements réalisés au cours des quatre dernières années dans la circonscription. Parmi les projets qu’il met de l’avant figure l’ajout de nouvelles infrastructures de recherche chez Biopterre à La Pocatière, afin d’accroître les capacités de l’organisation en matière d’innovation et de recherche.

Le candidat caquiste souligne également le dénouement du dossier de modernisation de la piscine régionale du Cégep de La Pocatière, ainsi que l’inauguration de la Salle André-Gagnon. À Montmagny, il rappelle le développement d’une nouvelle résidence étudiante de 28 chambres visant à accompagner la croissance du campus.

À cette liste s’ajoutent la rénovation de plusieurs résidences étudiantes du Cégep de La Pocatière ainsi que deux projets à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec : l’aménagement d’une nouvelle parcelle agroécologique destinée à bonifier les infrastructures pédagogiques et de recherche, et la création d’un Bureau de la recherche pour mieux structurer les activités et les partenariats.

Des effectifs en hausse

Mathieu Rivest s’appuie également sur la croissance de la population étudiante pour défendre la poursuite des investissements. Selon les données présentées dans son communiqué, les effectifs du Cégep de La Pocatière et de ses campus sont en hausse de près de 15 % pour la rentrée 2026.

Pour le candidat, la présence d’établissements postsecondaires solides constitue notamment un outil de rétention et d’attraction pour Côte-du-Sud. « Avoir des institutions postsecondaires fortes et de qualité, c’est donner à nos jeunes et à quiconque le souhaite la possibilité de se former ici, près de leur famille et de leur communauté. C’est aussi une façon d’attirer de nouveaux étudiants dans notre région, et de créer un milieu où ils peuvent avoir envie de rester et de bâtir leur avenir », affirme-t-il.

Pour la suite, Mathieu Rivest souhaite poursuivre la modernisation des infrastructures consacrées à l’enseignement et à la recherche. Il veut aussi encourager le développement de formations correspondant davantage aux besoins des entreprises et des travailleurs de Côte-du-Sud. Le candidat souhaite également favoriser la collaboration entre les établissements d’enseignement, les entreprises, et les organismes œuvrant au développement économique.

Cette orientation vise notamment à permettre aux établissements de suivre l’évolution des technologies, et les transformations du marché du travail. « Notre région évolue, et nos institutions postsecondaires doivent pouvoir évoluer avec elle. Les besoins de nos entreprises changent, les technologies progressent, et de nouvelles occasions se présentent. C’est en rapprochant la formation, la recherche et notre économie que nous allons créer de nouvelles occasions pour notre région », conclut Mathieu Rivest.