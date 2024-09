Journée d’information sur la santé positive à Saint-Pascal

Le Comité des usagers du Kamouraska, en partenariat avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent, La Traversée, COSMOSS Kamouraska, La Maison de la famille du Kamouraska et L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska organise une journée dédiée à la santé positive le 19 octobre, au Camp Richelieu de Saint-Pascal. Cet événement vise à sensibiliser la population à l’importance d’adopter une approche globale pour maintenir une bonne santé mentale, physique, cognitive et sociale.

« La santé positive, c’est la capacité à s’adapter et à prendre le contrôle face aux défis sociaux, physiques et émotionnels de la vie », expliquent les organisateurs. Cette approche novatrice permet de mieux comprendre l’impact des comportements positifs sur la santé globale, en favorisant la prévention et l’adoption de bonnes habitudes de vie.

De 9 h à 16 h 15, plusieurs intervenants et panélistes aborderont différents aspects de la santé positive. Le programme comprend notamment des présentations sur l’importance de la prévention et de la promotion de la santé, animées par Caroline Thibodeau du CISSS du Bas-Saint-Laurent, ainsi qu’un panel sur les moyens à mettre en œuvre pour valoriser la santé positive chez les jeunes et leur famille, avec la participation de Cydia Beaulieu de la Maison de la famille du Kamouraska, et de Stéphanie Sénéchal de COSMOSS Kamouraska.

Un autre sujet clé sera la santé émotionnelle, présentée par Maxime Pelletier-Labelle, intervenant à La Traversée, qui discutera de son importance pour maintenir une santé globale saine. Enfin, Suzie Berthelot du CISSS du Bas-Saint-Laurent, ainsi qu’Isabelle Dionne et Cindy Lambert de L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska clôtureront la journée avec une conférence sur l’importance de la santé physique et cognitive, notamment à travers l’intervention par la nature.

Le dîner est inclus dans l’activité, et les places étant limitées, il est recommandé de réserver avant le 11 octobre. Pour toute inscription ou information, la population du Kamouraska est invitée à contacter Brigitte Michaud, personne-ressource, au 418 868-7876, ou comite.des.usagers.kamou.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.