Dernier adieu aux Visitandines après 65 ans à La Pocatière

La chapelle de la Visitation de La Pocatière a vibré d’émotion récemment lors de la toute dernière célébration eucharistique des Visitandines, marquant la fin de 65 ans de présence dans la région. Célébrée par monseigneur Pierre Goudreault, cette messe de la Reconnaissance a réuni paroissiens et fidèles venus rendre hommage à ces religieuses qui quittent définitivement leur monastère pour rejoindre la résidence Reine-Antier de Rivière-du-Loup.

« Oui, nous partons. Le nombre décroissant et le vieillissement des sœurs nous ont poussés à prendre cette décision. Mais réjouissez-vous, nous restons! Et en plus, nous restons dans le diocèse. Nous restons aux pieds du Seigneur, intercédant et priant pour vous tous et toutes. Nous restons auprès de vous dans nos cœurs et dans nos esprits pour continuer à vous porter dans nos prières », a mentionné en ouverture la supérieure, mère Suzanne-Christine Proulx, tenant à rassurer l’assemblée quant à la présence continue des Visitandines dans la prière, et insistant sur l’importance du lien spirituel qui demeurera, malgré la distance géographique.

Dans son homélie, monseigneur Goudreault a souligné l’importance de la mission accomplie par les Visitandines au fil des décennies. « Votre départ et la fermeture de votre monastère peuvent être vus comme une perte, mais j’aime y voir un grand accomplissement, celui d’une mission de présence, de vie de prière et de fraternité vécue depuis le 15 août 1959 », a-t-il déclaré. Selon lui, cette dernière messe symbolise non pas une fin, mais un passage, un appel à poursuivre la foi et la prière dans un autre cadre.

Tournant majeur

Le départ des Visitandines marque un tournant majeur pour la communauté de La Pocatière, qui a bénéficié pendant plus de six décennies de la discrétion et de la profondeur de leur engagement spirituel.

Jacques Martineau, paroissien de longue date, a livré un témoignage personnel en évoquant avec émotion les moments passés dans la chapelle. « Depuis près de 50 ans, j’ai pu venir prier ici, vivre l’Eucharistie quotidiennement, et avoir de fréquentes conversations enrichissantes. Saint François de Sales disait : « Une visitandine doit faire chanter l’Évangile dans toute sa vie ». Et c’est ce que j’ai eu la chance de goûter ici, au sein de ces murs. »

Tout au long de la célébration, des signes de gratitude et de solidarité ont émané des fidèles. Sœur Micheline Mayrand a également exprimé, au nom des autres congrégations religieuses, son soutien et sa solidarité à la communauté des Visitandines en cette période de transition.

Alors que les Visitandines quittent La Pocatière pour Rivière-du-Loup, un sentiment de reconnaissance et de tristesse se mêle dans les cœurs de ceux qui ont partagé leur chemin de foi. M. Martineau a conclu son témoignage avec des mots qui ont résonné dans l’assemblée : « Même si les murs physiques qui l’abritent changent, une communauté peut continuer de subsister si ses membres sont toujours aussi généreux dans leur offrande à Dieu. »

Le départ des Visitandines marque une page importante de l’histoire de La Pocatière, mais leur héritage spirituel et leur mission de prière continueront de résonner dans les cœurs de ceux et celles qui les ont côtoyées.

