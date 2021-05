Journée nationale des patriotes 2021 : Visioconférence avec le chercheur Frédéric Lacroix

L’adoption, en 1977, de la Charte de la langue française, ou loi 101, est l’un des moments les plus marquants de l’histoire politique québécoise et s’avère un geste politique phare du premier gouvernement du Parti québécois. Élus et autres acteurs de la société civile se plaisent à dire qu’elle constitue une réussite collective. Or, affirme Frédéric Lacroix, la situation du français à Montréal et dans sa couronne est catastrophique. Le poids démographique des anglophones de langue maternelle est stable et augmente du côté de la langue parlée à la maison. On peut affirmer que le français recule et l’anglais avance. Ainsi, la loi 101 serait-elle un échec ?