Journée portes ouvertes au centre multidisciplinaire Rebond

Rebond, le centre multidisciplinaire, est ravi de convier la communauté à une journée de célébration artistique, sportive et créative lors de sa journée portes ouvertes. Situé dans l’emblématique église de Saint-Germain-de-Kamouraska, Rebond abrite une école de cirque, un gym d’escalade de bloc et un atelier de poterie.

Cette initiative visionnaire offre une nouvelle vie à cet édifice historique pour en faire un lieu de créativité et d’épanouissement unique en son genre. En effet, l’église rénovée est désormais dotée d’une gamme d’équipements variée et d’un nouvel espace d’accueil pour permettre aux étudiants et aux utilisateurs de s’épanouir dans un environnement artistique original et chaleureux.

Le vendredi 10 novembre, dès 17 h, les espaces et les installations pour le cirque, l’escalade et la poterie pourront être découverts. Il sera également possible de tester ses compétences et d’explorer sa créativité en visitant les différentes stations d’essai. L’équipe sera sur place pour assister et répondre aux questions sur les programmes et les cours. Un service de bar sera également offert au jubé.

Cet événement permettra de présenter le projet ainsi que les ambitions de développement de l’offre afin de rejoindre et d’accueillir une plus grande diversité de clientèle. Pour plus d’informations, écrivez à rebondstgermain@gmail.com ou visitez la page Facebook Rebond, le centre multidisciplinaire.

Source : Rebond, le centre multidisciplinaire