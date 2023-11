Trente-cinq exposants au Marché de Noël de Saint-Aubert

Le Marché de Noël aura lieu les 17 et 18 novembre prochains à la salle communautaire de Saint-Aubert, au sous-sol de l’école Aubert-de-Gaspé. Un total de 35 exposants (artistes et artisans) seront présents.

À la programmation : service de vin chaud et de chocolat chaud, prestation de la chorale La Marée chante, contes et percussions avec Fabula et Daniel Lacombe, sentier extérieur illuminé et feux extérieurs. Le marché sera ouvert le samedi de 10 h à 20 h et le lendemain de 10 h à 16 h.

Source : Municipalité de Saint-Aubert