Juin a été calme pour la SOPFEU

À l’image du printemps, le mois de juin s’est avéré plutôt calme pour la SOPFEU, avec un nombre d’incendies trois fois inférieur à la moyenne. Au cours du dernier mois, l’organisme de protection a enregistré 33 incendies ayant affecté 25,5 hectares (ha) de forêt en zone de protection intensive (ZPI), alors que la moyenne des dix dernières années est de 102,7 feux. On note que 97 % des feux enregistrés en juin ont été causés par l’activité humaine.

Le faible nombre d’incendies s’explique en partie par une vigilance accrue de la population en matière de prévention des feux de cause humaine, et par de fréquents épisodes de pluie survenus au cours du mois sur l’ensemble de la province.

Le feu de plus grande envergure répertorié en juin a pris naissance dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il a brûlé une superficie de 10,4 ha de forêt. Il s’agit du seul feu de foudre du dernier mois en ZPI. Par ailleurs, tous les autres feux ont été causés par la négligence humaine. Parmi ceux-ci, 21 % ont trouvé leur origine dans un feu de camp échappé ou mal éteint, 15 % par des mégots de cigarette, et 12 % par des brûlages de rebuts. Contrairement à la tendance habituelle, ce sont les opérations forestières et industrielles qui ont été la principale cause des incendies en juin, pour 30 % des feux recensés.

Soutien aux autres provinces

Ce calme a permis à la SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, d’apporter son soutien aux autres provinces canadiennes, aux prises avec un grand nombre de feux et des superficies affectées importantes. Ainsi, en juin seulement, près de 160 pompiers forestiers ont été déployés au Manitoba, sur deux missions successives. Parmi ceux-ci, on comptait 38 pompiers d’origine française, rendus disponibles grâce à une entente de collaboration avec un organisme français appelé l’Unité internationale de sapeurs forestiers.

En plus des pompiers forestiers, le Québec a prêté deux équipes de spécialistes en gestion de feux majeurs, à l’Alberta le 3 juin, et à la Saskatchewan le 29 juin. Quatre avions-citernes et leurs équipages de la Direction du service aérien gouvernemental ont été déployés en Ontario et en Saskatchewan, et une grande quantité de matériel de combat terrestre a été prêtée au Yukon, à l’Alberta, à la Saskatchewan et à l’Ontario.

Éviter les feux évitables

La SOPFEU invite la population à redoubler de vigilance au cours des semaines à venir afin d’« éviter les feux évitables ». Avec l’arrivée des vacances pour plusieurs Québécois, l’organisme rappelle que les amateurs de plein air sont à l’origine de près du tiers des incendies à ce temps de l’année. La collaboration de tous demeure essentielle pour limiter le nombre d’incendies de forêt et de végétation.

Source : SOPFEU