Campagne de sociofinancement à Saint-Denis

L’Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie (APSDB), gestionnaire et propriétaire de la Maison Chapais, lance une campagne de sociofinancement visant la création d’un circuit d’interprétation à Saint-Denis-De La Bouteillerie. L’ASPDB vise à amasser un montant de 15 000 $ lors de cette campagne qui se terminera le 5 septembre.

Grâce à ce projet qui verra le jour en 2026, il sera possible d’explorer Saint-Denis à l’aide d’une quinzaine de capsules audiovisuelles qui mettront en valeur le patrimoine et l’histoire du village fondé en 1841. Les visiteurs découvriront l’église de Saint-Denis, son ancien presbytère revalorisé, la maison Chapais, le cimetière, et plusieurs autres trésors cachés, comme certaines légendes et histoires inédites.

L’objectif du projet est de mettre en lumière le patrimoine unique de la localité, et de sensibiliser le public à l’importance de la préservation du patrimoine collectif. Ce projet structurant vise aussi à engendrer des retombées touristiques sur le territoire.

La campagne de financement se déroulera sur la plateforme La Ruche. Grâce au programme Fonds Horizons d’ici du ministère du Tourisme du Québec, tous les dons seront doublés. On peut soutenir le projet au www.laruchequebec.com/maisonchapais.

Source : Maison Chapais