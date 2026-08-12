Le festival Chants de marins de retour à Saint-Jean-Port-Joli

Le festival Chants de marins sera de retour les 14 et 15 août au Parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli, pour une édition à plus petite échelle, mais qui promet de conserver toute l’ambiance qui a fait sa réputation. Après les célébrations entourant son 25e anniversaire, l’événement cette année mise sur une formule plus intime, tout en proposant une programmation variée inspirée de l’univers maritime.

Les festivités débuteront le vendredi avec la présentation gratuite du spectacle Fleuve : originālis. En soirée, les festivaliers pourront assister aux prestations des groupes Cap’n Spoonbill & The Hoiho, venu de Nouvelle-Zélande, Before the Mast, formation a cappella du Nouveau-Brunswick, ainsi que Brise-Glace, un groupe qui fusionne le folk maritime québécois et les chants bretons.

Le samedi s’amorcera avec une conférence de Mathieu Parent, auteur du livre Lampe-Tempête : Marins québécois de grands voiliers. Un pique-nique familial animé par les Corsaires du Saint-Laurent, et un cabaret des artistes au parc Fleury figurent également à l’horaire. En soirée, le traditionnel souper moules et frites sera accompagné de prestations musicales, avant les spectacles de Cap’n Spoonbill & The Hoiho, Streamship Alice, et Capitaine Salaud qui clôturera le festival avec un mélange de rock, folk, punk, musique traditionnelle, bluegrass, country et cajun.

Les activités présentées durant la journée seront offertes gratuitement, tandis que les concerts en soirée et le souper-spectacle seront payants. Les billets sont proposés au coût de 40 $ pour une soirée, ou 95 $ pour le passeport de fin de semaine incluant le souper du samedi.

Le festival Chants de marins invite ainsi le public à profiter de deux journées de musique, d’animations familiales, et d’activités célébrant le patrimoine maritime, et ce, dans le décor du fleuve Saint-Laurent.

Photo : Anne Lamarque