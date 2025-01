Kamouraska et L’Islet : entre stabilité et perspectives démographiques

Les MRC de Kamouraska et de L’Islet connaissent une croissance démographique mesurée, mais constante, dans un contexte provincial marqué par une augmentation record de la population.

Au 1er juillet 2024, la population du Bas-Saint-Laurent était estimée à 204 900 habitants, avec un taux d’accroissement de 11,2 pour mille. Il s’agit du taux le plus élevé pour la région depuis 1986-1987, confirmant une tendance à la hausse amorcée il y a six ans. « Nous observons une progression significative du bilan démographique, notamment grâce à l’apport des migrations internationales », indiquent les experts de l’Institut de la statistique du Québec.

Les migrations internationales, en particulier l’arrivée de résidents non permanents, jouent un rôle déterminant dans cette croissance. En 2023-2024, ces derniers ont été neuf fois plus nombreux que les immigrants permanents, traduisant l’attrait de la région pour les travailleurs temporaires et les étudiants.

Toutefois, le défi du vieillissement de la population demeure important. Le Bas-Saint-Laurent affiche un âge moyen de 46,9 ans — parmi les plus élevés du Québec —, avec près de 29 % des habitants âgés de 65 ans et plus. Le solde naturel de la région est négatif, avec plus de décès que de naissances, un déficit de 1053 personnes ayant été enregistré en 2023-2024.

Par ailleurs, les migrations interrégionales demeurent une source de dynamisme pour le Kamouraska et L’Islet. Ces territoires attirent de nouveaux résidents, principalement en provenance de la région métropolitaine, séduits par un cadre de vie plus calme et un coût de la vie plus abordable. Le solde migratoire interrégional a atteint 739 personnes en 2023-2024, traduisant un intérêt grandissant pour la région.

Progression démographique

Comparativement aux autres régions du Québec, le Kamouraska et L’Islet se distinguent par une progression démographique stable et contrôlée. Alors que certaines régions font face à une pression accrue sur les infrastructures en raison d’une croissance rapide, la Côte-du-Sud bénéficie d’une adaptation progressive à l’évolution de sa population.

Les autorités locales travaillent à développer des initiatives pour attirer et retenir les jeunes familles et la main-d’œuvre qualifiée, essentielles au dynamisme économique de la région. Des projets visant à bonifier l’offre de services de santé, d’éducation et de loisirs sont en cours afin de répondre aux besoins d’une population en mutation.

En conclusion, bien que le Kamouraska et L’Islet n’affichent pas des taux de croissance comparables à ceux des grands centres urbains, leur évolution démographique témoigne d’un équilibre entre stabilité et possibilités, offrant des perspectives favorables pour les années à venir.