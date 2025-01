Tisser l’espoir pour la prévention du suicide

La 35e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide se déroulera du 2 au 8 février 2025 sous le thème Ensemble, tissons l’espoir. Plusieurs initiatives sont mises en place par le Centre prévention suicide (CPS) du KRTB afin de sensibiliser la population, et de soutenir les personnes touchées par cette réalité.

« Nous voulons rappeler à tous qu’ils ne sont jamais seuls », souligne l’équipe du CPS du KRTB, qui propose diverses actions pour cette semaine de sensibilisation. Le dévoilement officiel d’un chandail de coton ouaté portant un message d’espoir au dos et un graphique sur le devant est prévu le lundi 3 février. D’autres initiatives seront déployées dans plusieurs milieux du KRTB afin de promouvoir l’importance de prendre soin de soi, et de remercier les partenaires engagés dans cette cause.

L’épingle arborant l’inscription T’es important(e) pour moi, déjà bien connue du public, sera de nouveau distribuée pour manifester du soutien aux personnes endeuillées par suicide, et aux bénéficiaires des services du CPS. L’organisme demeure disponible pour animer des séances de sensibilisation et faire connaître ses services. Il invite également la population à s’informer, et à participer aux activités prévues pour contribuer à la prévention du suicide.

Pour toute information, contactez le CPS du KRTB au 418 862-9658 ou via leurs plateformes numériques.