Kamouraska-L’Islet : Le premier bébé de l’année est de Saint-Alexandre

Les premiers bébés de l’année 2022 dans Kamouraska-L’Islet sont nés respectivement à Montmagny et Rivière-du-Loup le 1er janvier, à quelques heures d’intervalle.

La première, Jeanne de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, deuxième enfant de Jessie Bergeron et Frédéric Tremblay, est née au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup à 6 h 15. Le poupon pesait 7 lb et 8 onces à la naissance.

Selon le journal L’Oie Blanche, le même jour à l’Hôpital de Montmagny, mais cette fois à 19 h 17, c’était au tour du petit Victor de voir le jour, fils de Justine Bernier et de Mikaël Saint-Pierre de Saint-Aubert dans L’Islet. Troisième enfant de la famille, il pesait 6 lb et 13 onces et mesurait 49,5 cm au moment de venir au monde.