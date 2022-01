Revue de l’année 2021 : partie #5

Année tumultueuse à la Seigneurie des Aulnaies

Baisse d’achalandage, départ du meunier, découvert bancaire dans les états financiers… 2020 était une année tumultueuse à la Seigneurie des Aulnaies. Un bénéfice d’exercice intéressant combiné à des subventions gouvernementales importantes et une hausse des visites au courant de l’été 2021 laissaient toutefois entrevoir un avenir meilleur pour l’organisme. Les finances de la Seigneurie des Aulnaies présentées en assemblée générale annuelle le 27 mai dernier n’auraient probablement pas suscité l’émoi si ce n’était de la divulgation d’un découvert bancaire inexpliqué de près de 11 000 $. « L’enquête se poursuit afin de comprendre ce qui a bien pu se passer, mais selon Mallette (firme comptable responsable des audits financiers), il aurait été pratiquement impossible pour nous de déceler cela », a-t-on indiqué. Malgré ce découvert bancaire, la situation financière de la Seigneurie des Aulnaies s’était toutefois améliorée au courant de la dernière année, la Corporation ayant terminé son exercice financier avec un bénéfice de 73 047 $.

Moisson Kamouraska : un prix touchant pour Pascale Dumont-Bédard

La mémoire d’une personne inspirante, Dominique Pineault, perdurera grâce à un prix créé par Moisson Kamouraska. La première récipiendaire de ce prix est d’ailleurs une de ses amies, Pascale Dumont-Bédard. Dominique Pineault est décédée du cancer alors qu’elle était dans la quarantaine en 2020. Sa mémoire sera honorée grâce à un prix à son nom. L’organisatrice communautaire œuvrait dans le réseau de la santé. Il était clair pour Moisson Kamouraska que sa mémoire devait perdurer. C’est ainsi que le prix Dominique Pineault a été créé et sera attribué à d’autres personnes inspirantes du milieu qui font la différence pour l’organisme. La première récipiendaire est Pascale Dumont-Bédard, instigatrice de Kamouraska se serre les coudes, alors qu’elle dirigeait Promotion Kamouraska.

Une planche de salut pour la technologie d’Inno-3B

Inno-3B et le grossiste en fruits et légumes Courchesne Larose s’associaient pour créer Océan Vert, une nouvelle entreprise qui commercialisera des légumes en feuilles qui auront poussé dans les systèmes de culture verticale en milieu fermé développé par l’entreprise de Saint-Pacôme. Cette association appuyée financièrement par le gouvernement du Québec positionnera l’entreprise, à terme, comme un des principaux acteurs de la culture en serre dans la province. Le premier ministre François Legault et la députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx étaient présents à Saint-Pacôme le 29 octobre pour faire l’annonce d’une aide financière de 6,8 M$ à cette nouvelle entreprise dont la production sera réalisée à Saint-Pacôme et Montréal. Le projet total est évalué à plus de 19 M$. L’objectif d’Océan Vert est de commercialiser dans les supermarchés l’équivalent de 800 tonnes de légumes à feuilles par année, sous la marque Midi, soit l’équivalent de 120 000 barquettes de laitue de 142 g. 150 tonnes de ces légumes à feuilles doivent être produites dans les installations déjà opérationnelles d’Inno-3B à Saint-Pacôme. Celles de Montréal, où l’essentiel de la production sera concentré, doivent voir le jour au courant de 2022.

Un nouveau préfet pour la MRC de Kamouraska

De nouveaux maires et un nouveau préfet faisaient leur apparition dans les conseils municipaux de Kamouraska-L’Islet. Après quatre ans, les électeurs étaient appelés aux urnes. Le taux de participation était plutôt bas, excepté au village de Kamouraska. À la suite du départ d’Yvon Soucy, c’est Sylvain Roy qui remportait l’élection à la préfecture de Kamouraska devant Louis-Martin Hénault. Plusieurs maires étaient élus ou réélus par acclamation dans nos régions. Le nombre de femmes en politique municipal augmentaient aussi considérablement au Kamouraska.

Une pénurie de logements généralisée dans Kamouraska-L’Islet

La pénurie de logements n’épargnait désormais plus les MRC de Kamouraska et de L’Islet. Travailleurs immigrants de passage, professionnels en télétravail fraîchement débarqué de la ville, la demande était à tous les niveaux, mais l’offre, elle, se tarissait de plus en plus. L’absence de promoteurs sur le territoire ces dernières années expliquerait en grande partie pourquoi les unités locatives restantes sont à la fois rares et vieillissantes. Toutefois, la pénurie de logements ne semblait pas avoir influé négativement sur le pouvoir attractif de Kamouraska-L’Islet, en cette période d’engouement pour la vie en région provoquée par la pandémie de COVID-19. Des craintes demeuraient néanmoins présentes.

Un jeune sportif comme président d’honneur pour les cinq ans du GOvember

Après cinq ans, le GOvember faisait confiance à Benjamin Ouellet, athlète paralympique de haut niveau âgé de 20 ans, pour propager le message de l’importance de la santé masculine. L’athlète de Saint-Pascal était honoré qu’on pense à lui, après le député fédéral Bernard Généreux et la députée provinciale Marie-Eve Proulx. Le GOvember passait donc le cap des cinq ans. L’événement qui a pour but de promouvoir la santé masculine, faire la promotion des entreprises locales et amasser des fonds pour des organismes locaux a toujours suivi son mandat, mais s’est adapté.

La première halte sur l’agriculture au Québec voit le jour

Les projets de développement ne cessaient de se concrétiser à Rivière-Ouelle. Après le jardin communautaire et la forêt nourricière, c’était au tour de la halte d’information sur l’agriculture, la première du genre au Québec, à voir le jour à la sortie du village. Ce projet unique, qui était inscrit dans le plan de développement 2019-2023 de la municipalité, a été suggéré à l’origine par un agriculteur, René Landry de la Ferme Landry. L’idée de René Landry a depuis été développée en trois phases : la rédaction des contenus et la production des panneaux d’interprétation qui mettent en valeur l’importance de l’agriculture dans son développement d’hier à aujourd’hui, ainsi que l’aménagement du site qui comprend un sentier, arbres et arbustes fraîchement plantés et du mobilier public. Une imposante vache sculptée en bois de grève, œuvre de Claude Parent de Rivière-Ouelle et qui réfère à la production laitière — très importante sur le territoire de la municipalité —, complètait l’aménagement.

Première au Québec : Rivière-Ouelle obtient un statut de paysage culturel patrimonial

Après huit ans de démarches, le gouvernement du Québec désignait la Pointe-aux-Iroquois-et-aux-Originaux de Rivière-Ouelle en tant que tout premier paysage culturel patrimonial. Il s’agissait du premier au Québec et du troisième au Canada. Cette désignation est réalisée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Le territoire de 1,1 million de mètres carrés contient dans ses limites la pointe aux Iroquois, la pointe aux Orignaux, le littoral entre les deux pointes, dont le secteur de l’anse des Mercier et le secteur est du camp Canawish, ainsi que des éléments du relief formant les limites sud du territoire.

La vaccination des 5 à 11 ans commence

Depuis le 24 novembre, des milliers d’enfants de 5 à 11 ans dans le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches ont maintenant accès au vaccin contre la COVID-19. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent privilégie des rendez-vous en centres de vaccination, mais offrira tout de même la vaccination dans les écoles primaires pour les parents qui ne pourront se déplacer. Le vaccin offert aux enfants de 5 à 11 ans sera celui de Pfizer-BioNTech. Ce vaccin a été homologué par Santé Canada. Son taux d’efficacité est de 91 % suivant l’administration de la dose 2. La quantité d’ARN messager du vaccin a été adaptée pour ce groupe d’âge.

Crise de l’emploi : les résidents de L’Islet invités à ramener leurs proches en région

Montmagny-L’Islet lançait une campagne de séduction pour le moins originale. On demandait aux résidents d’inscrire leurs amis, frères, sœurs, ou autres qui ont quitté la région, dans le but de les inciter à revenir travailler ici. En échange, on leur offrait de gagner des prix d’une valeur de 2500 $. Les participants n’ont qu’à inscrire un proche qui a quitté la région, mentionner l’emploi qu’il occupe et les organismes en employabilité se chargeront de lui trouver un emploi dans leur domaine. Le tout demeure confidentiel. Les proches peuvent être au courant de la démarche ou ce sera alors une surprise.

