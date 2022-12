Kamouraska ne veut plus perdre de maisons à des fins commerciales

Au tour du village de Kamouraska de réglementer les résidences de tourisme, de type Airbnb, sur son territoire. Un contrôle sera exercé dans le périmètre urbain.

Comme plusieurs municipalités, Kamouraska profite de la nouvelle réglementation en vigueur au Québec à cet effet pour déterminer sa vision d’avenir.

« Kamouraska n’a pas un très grand potentiel de développement, étant pris entre la mer et la zone agricole, lançait le conseiller municipal Raymond Malo. On ne peut donc plus perdre de maisons à des fins commerciales ». Ce dernier ajoute un fait important, cela fait 30 ans que Kamouraska perd de la population.

Ainsi, les résidents permanents pourront continuer de louer leurs maisons pour un maximum de 90 jours par année. Toutefois, les maisons achetées pour les louer à longueur d’année à différents locataires en visite à Kamouraska ne seront plus permises dans le périmètre d’urbanisation. Seules celles qui en faisaient déjà pourront continuer. « C’est difficile de mesurer combien elles étaient, car certaines n’étaient pas inscrites officiellement. Désormais, elles devront le faire en vertu du nouveau règlement au Québec », ajoute Raymond Malo.

Le lundi 28 novembre, une assemblée publique s’est tenue en présence d’une trentaine de personnes. Il n’y aurait pas eu d’opposition au nouveau règlement. Ledit règlement a été inspiré de ce qui s’est fait aussi en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine où il y a beaucoup de tourisme comme à Kamouraska. Précisons que cela ne s’applique pas aux gîtes et hôtels.

Le processus légal suit son cours et le règlement devrait être officiel en janvier 2023.