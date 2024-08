Kamouraska passe en finale pour une première fois en plus de 10 ans

Il va y avoir une nouvelle équipe championne en 2024 dans la Ligue Puribec alors que les Industries Desjardins du Kamouraska ont éliminé les Braves Batitech du Témiscouata grâce à une victoire facile de 8-0, le mercredi soir 28 août dernier dans le mythique stade du secteur Cabano.

Dès la première manche, les visiteurs ont imposé leur rythme prenant une avance de 4 à 0. Les six premiers frappeurs ont atteint les sentiers et c’est William Pichette qui a ouvert le bal avec un circuit. Les simples de Thomy Lévesque et de Cédric Lizotte ainsi que le ballon-sacrifice d’Enrick Jomphe ont fait produire les autres points dans cette séquence heureuse.

En quatrième manche, Kamouraska a ajouté un point quand Charles-Étienne Lemelin a débuté la manche avec un double avant de venir marquer sur le ballon-sacrifice de Maxime Bourgelas. Les Industries Desjardins ont confirmé leur victoire grâce à une poussée de trois points en septième manche.

Pendant ce temps, Martin Bossé était en contrôle. Le droitier a limité l’adversaire à quatre coups sûrs en cinq manches au monticule pour enregistrer le gain. Le revers est allé à la fiche de Félix Castonguay qui a oeuvré pendant six manches et un tiers. Il a donné sept points sur 12 coups sûrs.

Au bâton, Jérémie Maillé-Bizier et Charles-Étienne Lemelin ont réussi trois coups sûrs chacun pour les vainqueurs qui ont totalisé 14 coups sûrs. De l’autre côté, Michaël Morin a frappé deux des cinq coups sûrs de son équipe.

À son retour dans le circuit, l’équipe du Kamouraska atteint la finale, une première depuis 2013. Pour le Témiscouata, c’est une première série perdue depuis 2021 alors que les Braves Batitech ont remporté trois des quatre derniers championnats des séries dans la Ligue Puribec. Les Industries affronteront soit le CIEL-FM de Rivière-du-Loup ou le Shaker de Rimouski, car à l’heure d’écrire ces lignes, le septième match n’avait pas encore eu lieu.