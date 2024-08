Les fêtes de la seigneurie de Kamouraska

Du tir de mousquet et des conférences historiques sont au menu en fin de semaine à Kamouraska. À l’occasion des 350 ans de la seigneurie de Kamouraska, une série d’évènements festifs se tiendront du 30 aout au premier septembre. Ces festivités promettent de rassembler la communauté autour de l’histoire, de la culture et du patrimoine unique de Kamouraska. Elles offriront aux visiteurs une opportunité exceptionnelle de découvrir les richesses de cette municipalité.

Une ouverture festive pour les jeunes

Le 30 aout, de 13 h à 17 h, l’école de Kamouraska se transformera en un lieu d’amusement pour les enfants d’âge scolaire et préscolaire. Les plus jeunes pourront s’amuser avec des jeux gonflables et d’adresse, tandis qu’une artiste sera présente pour des séances de maquillage coloré. Une collation glacée sera également offerte aux enfants : des sandwichs à la crème glacée de la Fée gourmande garantiront un après-midi de plaisir inoubliable.

Plongée dans l’histoire avec Gaston Deschênes

À 17 h, l’historien Gaston Deschênes présentera une conférence fascinante sur le rôle des habitants de Kamouraska, dont Pierre Ayotte, lors du siège de Québec en 1775-1776. Des bouchées préparées par le restaurant Au Cabouron et de la bière de La Baleine endiablée seront servies pour l’occasion. L’évènement offrira une immersion complète dans l’histoire locale.

Découverte des Filles du Roy

Le 31 aout, de 10 h à 16 h, l’association des Filles du Roy partagera avec les visiteurs ses connaissances sur ces pionnières venues peupler la Nouvelle-France. Une conférence spéciale à 11 h explorera les histoires de quelques descendantes des Filles du Roy établies à Kamouraska. Des animations d’époque, des présentations sur l’alimentation et l’habitation en Nouvelle-France, ainsi qu’un atelier de fabrication de savon à 13 h par le Quai des Bulles seront également au programme.

Moments musicaux et culturels mémorables

Les célébrations incluront une lecture historique de la concession de la seigneurie de Kamouraska à 14 h, suivie d’un exercice de tir au mousquet par la compagnie Carignan-Salières. À 15 h, un concert de chasse à l’église de Kamouraska plongera le public dans une ambiance mystérieuse, mêlant cuivres et orgue sous la direction de Paul Marcotte, professeur et corniste de l’orchestre Métropolitain.

Le soir, le Banquet des Seigneurs proposera un souper-spectacle raffiné à 18 h, animé par Benoit Dumais, enseignant au Cégep de Rivière-du-Loup. La soirée se clôturera en beauté avec un spectacle de la chanteuse Suzanne Parayre, mettant en avant les talents locaux de Kamouraska.

Finale en beauté

Le premier septembre, de 10 h à 14 h, le Marché public de Kamouraska accueillera une vingtaine de marchands, suivi à 15 h d’un concert d’orgue par l’artiste Chantal Boulanger à l’église de Kamouraska. Un souper méchoui, organisé par Porc O’Rye à 17 h, régalera les participants avant de conclure les festivités avec un spectacle des chansonniers Pierre Berger et Richard Sirois à 19 h.

Invitation à découvrir Kamouraska

Ces festivités marquent une étape importante pour Kamouraska, célébrant son histoire et son patrimoine de manière vivante et engageante. Les visiteurs sont invités à rejoindre cet évènement unique et à découvrir pourquoi Kamouraska est un endroit si spécial.

Source: Gabrielle Bédard