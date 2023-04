Kassia Heckey nommée directrice de la formation continue du Cégep de La Pocatière

Le conseil d’administration du Cégep de La Pocatière a procédé à la nomination de Kassia Heckey au poste de directrice de la formation continue de l’établissement d’enseignement collégial. Sa nomination a été entérinée le 29 mars. Mme Heckey est entrée en fonction le 3 avril. Mme Heckey est détentrice d’une maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation à l’Université de Sherbrooke. Elle occupe le poste de conseillère pédagogique au sein de l’équipe de la formation continue du Cégep de La Pocatière depuis novembre 2022, où elle avait la responsabilité de trois programmes d’attestation d’études collégiales (AEC) à la formation continue créditée, et ce, dans un contexte d’autofinancement et d’enseignement à distance. « De par son parcours académique et ses diverses expériences professionnelles au sein de plusieurs établissements d’enseignement, Mme Heckey détient l’ensemble des compétences pour prendre la direction de la formation continue », affirme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

Source : Cégep de La Pocatière