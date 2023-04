Trois projets touristiques de la MRC de L’Islet soutenus par Tourisme Chaudière-Appalaches

Dans le cadre de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT), Tourisme Chaudière-Appalaches, en partenariat avec le ministère du Tourisme, a dévoilé 23 projets qui bénéficieront d’une aide financière totalisant 792 914 $ en provenance de cette entente. Ces projets permettront un investissement global de plus de 2,6 M$ dans la région. Dans la MRC de L’Islet, trois projets bénéficient de cette enveloppe financière : la Coopérative hébergement région l’Islet pour la création d’un site web, le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile pour la refonte de son site internet, et l’Office de tourisme de la MRC de L’Islet pour la construction de quatre écochalets.

Source : Tourisme Chaudière-Appalaches