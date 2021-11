Keolis a l’intention de rétablir le point d’embarquement à Saint-Jean-Port-Joli

La MRC de L’Islet souhaite que Keolis rétablisse le point d’embarquement d’Orléans Express qui était situé à Saint-Jean-Port-Joli.

Depuis le début de la pandémie, Keolis ferme de nombreux points d’embarquement d’Orléans Express partout au Québec, dont celui de Saint-Jean-Port-Joli.

Toutefois, la MRC a observé que le transporteur rouvre des points d’embarquement, surtout les plus achalandés, situés en milieu urbain, mais Saint-Jean-Port-Joli n’a toujours pas eu cette chance.

Keolis Canada a indiqué au Placoteux que la pandémie avait eu un impact majeur sur les services de transport interurbains au Québec. Il semble néanmoins qu’il est dans les plans de ramener le transport à Saint-Jean-Port-Joli, mais aucune date n’est arrêtée.

« Soyez cependant assuré que Keolis Canada a bien l’intention de rétablir le point d’embarquement à Saint-Jean-Port-Joli. À ce stade-ci, aucune date n’est encore déterminée, mais l’entreprise demeure à l’écoute de ses passagers et des besoins de la population », a-t-on indiqué.

Actuellement, les arrêts de La Pocatière et de Montmagny sont toujours ouverts et Accès L’Islet, le service de transport collectif de la MRC de L’Islet, permet aux citoyens de la région de s’y rendre et d’en revenir.

Cependant, la MRC reçoit plusieurs demandes de la part de sa population pour que l’arrêt de Saint-Jean-Port-Joli soit rétabli. Elle invite donc les citoyens le désirant à communiquer leur intérêt pour la réouverture de cet arrêt directement auprès d’Orléans Express afin de démontrer l’ampleur du besoin.