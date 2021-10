Aux origines de la paroisse… de Saint-Omer

Durant les années 1920, le curé de Saint-Pamphile Odilon Guimont obtient une centaine de lots par le biais du ministère de la Colonisation, et ce, dans le but de créer une paroisse dans le canton Dionne, à une quinzaine de kilomètres de Saint-Pamphile. Même s’il devient curé de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1929, Odilon Guimont adhère à la Société de colonisation du diocèse de Québec et parvient à faire naître un projet de paroisse avec la collaboration du missionnaire colonisateur Jean Bergeron, qui s’occupe alors de la « Section des secours et fins cultuelles » du ministère de la Colonisation. Le projet fait son chemin et le curé de Saint-Pamphile Damase Maranda accepte la construction d’une chapelle-école ou chapelle, mais à la condition qu’il y ait assez de population dans ce centre de peuplement.