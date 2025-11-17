Khazoom 2000 lance L’Armure du travailleur à La Pocatière

Depuis le 1er octobre 2024, Sonny Bélanger et Milaine Gagné, un couple originaire de Trois-Pistoles, sont les nouveaux propriétaires de Khazoom 2000, situé au 312, 4e Avenue à La Pocatière. Cet automne, ils célèbrent non seulement leur première année à la tête de la célèbre boutique locale, mais aussi l’ouverture d’un tout nouveau concept : L’Armure du travailleur.

Reconnu depuis des décennies pour son service impeccable et son vaste choix de vêtements de qualité, Khazoom 2000 poursuit ainsi son évolution tout en respectant l’héritage d’une entreprise forte de plus de 80 ans d’histoire. Parmi les marques offertes, on retrouve plusieurs noms phares de la mode canadienne : Frank Lyman, Luc Fontaine, Bali Mode de vie, Marco, Vision, Citadin et Kanuk.

Avec L’Armure du travailleur, le couple ajoute une nouvelle corde à son arc en proposant une gamme complète d’équipements liés à la sécurité au travail : harnais, défibrillateurs, trousses de premiers soins, masques respiratoires, ainsi qu’une vaste sélection de vêtements à haute visibilité, bottes, gants et lunettes de protection, pour tous les types de métiers.

« Nous souhaitions que Sonny puisse laisser le camionnage derrière lui, mais la mode n’était pas vraiment son univers. Malgré cela, depuis quelque temps, nous envisagions d’ouvrir une section consacrée à la sécurité au travail. Ce projet nous permettait à la fois de concrétiser cette idée tout en optimisant l’espace du magasin », confie Milaine Gagné au Placoteux.

Grâce à un investissement important, cette nouvelle section vient compléter l’offre de Khazoom 2000 tout en diversifiant son activité. Fiers de pouvoir compter sur la même équipe expérimentée, les propriétaires souhaitent de cette manière poursuivre la mission d’origine du commerce, en l’occurrence offrir des vêtements de qualité et un service attentionné, tout en ancrant leur vision dans la modernité.

Khazoom 2000 — et désormais L’Armure du travailleur — continue ainsi d’incarner la rencontre entre tradition et innovation au centre-ville de La Pocatière.