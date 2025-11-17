Le Pavage Jirico surpris à Saint-Prosper

Meneur de la section Est en arrivant au Centre récréatif Desjardins le 14 novembre dernier, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a essuyé un revers inattendu en s’inclinant 6 à 4 devant des Hunters de Saint-Prosper très combatifs. Ces derniers ont en effet orchestré une remontée magistrale pour signer une belle victoire, renversant complètement une rencontre qui semblait pourtant bien contrôlée par le Pavage après vingt minutes de jeu.

Le match avait bien commencé pour les visiteurs. Malgré l’ouverture du pointage par Nicolas Lamontagne dès 1:27, le Pavage Jirico a profité de l’indiscipline des Hunters pour prendre rapidement l’ascendant. Mathieu Bélanger a d’abord créé l’égalité en avantage numérique, suivi d’un doublé de Jean-Sébastien Boudreault — un but en supériorité et un autre à forces égales — portant la marque à 3 à 1. À ce moment, tout laissait croire que le Pavage s’acheminait vers un huitième match convaincant.

La rencontre a cependant basculé en deuxième période. Nickolas Morin a réduit l’écart à 7:04, mais Vincent Blackburn a redonné un coussin de deux buts au Pavage à 13:47. Le but sans aide de Jérémie Roy en avantage numérique à 17:16 a toutefois ravivé l’élan des Hunters. Ces derniers ont même dû survivre à deux pénalités consécutives en fin de période, avant de revenir en force à la période suivante.

La troisième période a été entièrement à l’avantage de Saint-Prosper. Stéphane Pruneau a nivelé la marque à 5:20, puis Jérémie Roy — avec son deuxième de la soirée — a donné les devants aux Hunters à 8:50. Nickolas Morin a finalement scellé la victoire avec son deuxième filet inscrit sur une échappée en désavantage numérique à 16:05. Devant la cage, Léo Deblois a stoppé 26 des 30 tirs dirigés vers lui, tandis que Christopher Marin a cédé six fois sur seulement 18 lancers du côté du Pavage.

Ailleurs dans la LHCS, les résultats du week-end ont resserré les écarts au classement. Dans la section Ouest, Lotbinière et Saint-Joseph trônent au sommet avec onze points chacun, suivis de Sainte-Marie et de Saint-Prosper. Dans la section Est, le Pavage Jirico demeure en tête avec dix points, à égalité avec Saint-Damien, tandis que Montmagny suit de près avec huit points, et que Saint-Charles ferme la marche.

Un calendrier bien rempli

La prochaine fin de semaine proposera un autre calendrier chargé. Le vendredi 21 novembre, Saint-Prosper visitera Lotbinière à 20 h 30, alors que le Pavage Jirico accueillera Saint-Charles à 20 h 45. Le samedi 22 novembre, Saint-Damien recevra Montmagny à 19 h 30. Puis, le dimanche 23 novembre, le Pavage sera en visite à Saint-Joseph à 14 h, tandis que Saint-Charles se rendra à Sainte-Marie au même moment.