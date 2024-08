Kim St-Pierre lance La proie des flammes

Après le succès de son premier roman Comme une ombre en mars 2023, Kim St-Pierre, auteure originaire de Saint-Pascal, dévoile La proie des flammes, une nouvelle enquête de sa célèbre protagoniste Léa Beaumont. Publié par les Éditions Goélette, ce suspense promet de tenir ses lecteurs en haleine avec une intrigue où le danger est omniprésent.

De retour au travail après un repos forcé, Léa Beaumont reprend du service avec une affaire qui semble d’abord ordinaire. Paul Valois, un fonctionnaire retraité, est retrouvé mort chez lui, poignardé. Rapidement, les enquêteurs soupçonnent un règlement de compte lié aux dettes de jeu de la victime. Mais l’affaire prend une tournure inattendue lorsque l’ADN d’une enfant disparue 17 ans plus tôt est découvert sur la scène du crime.

Léa doit rouvrir une affaire non résolue : un tragique incendie où une famille entière a péri, à l’exception de la petite Laurie Anderson, alors âgée de cinq ans. Qu’est devenue Laurie pendant toutes ces années? S’était-elle vraiment réfugiée chez Valois avant sa mort? Et que s’est-il réellement passé avec la famille Anderson? Tandis que les mystères s’accumulent et que les suspects se multiplient, le tueur reste insaisissable et continue de frapper…

Passionnée de littérature depuis son enfance, Kim St-Pierre a trouvé l’inspiration pour ses romans policiers durant son dernier congé de maternité. Sa plume captivante et ses intrigues bien ficelées ont rapidement conquis un large public, faisant de Léa Beaumont une héroïne incontournable du genre.

Une séance de dédicace aura lieu le 17 août à la Librairie l’Option de La Pocatière. L’autrice participera aussi au Salon du livre de Montréal en novembre.

Source : Kim St-Pierre