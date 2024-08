Lætitia de Coninck à la programmation estivale de Vrille art actuel

Vrille art actuel accueille Lætitia de Coninck pour la troisième résidence de sa programmation estivale 2024 Cultivar : faire terroir. Du 29 juillet au 18 août, l’artiste réalisera le projet performatif Manger comme une plante au Jardin communautaire de Ville La Pocatière.

L’artiste transdisciplinaire Laetitia de Coninck poursuit une réflexion sur le vivant dans une approche contextuelle et relationnelle. Depuis 2020, elle vit et travaille sur une ferme maraîchère située dans Lanaudière, et s’intéresse plus particulièrement aux relations intimes entre le corps, les végétaux et les sols comme « terrains de vie » dans une pratique artistique composée entre autres de performances, d’installations et d’environnements hybrides.

La résidence de l’artiste sera prétexte à plusieurs événements, et le public est invité à y participer. Tout d’abord, une performance intitulée Faire les foins d’odeur sera présentée au Jardin communautaire le jeudi 8 août de 16 h à 18 h, en collaboration avec l’artiste bas-laurentienne Mélissa C Pettigrew.

Lætitia de Coninck animera également un atelier artistique en collaboration avec Atelier Batard, au marché public de la Grande-Anse de La Pocatière le samedi 10 août de 10 h à 11 h 30. L’atelier sera suivi d’une procession du marché jusqu’au Jardin communautaire, où une activité gustative sera proposée. La fin de la résidence sera soulignée le samedi 17 août de 15 h à 17 h au Jardin communautaire.

L’artiste invite par ailleurs le public au Jardin communautaire du 1er au 16 août, tous les jeudis et vendredis de 16 h à 18 h et les dimanches de 13 h à 15 h, pour échanger et visiter le camion de nourriture (food truck). Les activités sont gratuites et ouvertes à tous.

Manger comme une plante

Au cours de sa résidence, Lætitia de Coninck tentera l’expérience de s’alimenter de façon locale en pratiquant le troc, une manière de faire la connaissance intime du terroir, et de rencontrer les personnes qui prennent soin de la terre, que ce soit l’agricultrice ou le jardinier.

Le Jardin communautaire sera investi par la Vrille mobile, qui sera transformée pour l’occasion et ressemblera à un dispositif de camion de nourriture, permettant à l’artiste de créer des compagnonnages et d’échanger avec les visiteurs.

À travers ce projet, Lætitia de Coninck collaborera avec plusieurs entreprises et organismes locaux de la région du Kamouraska, en territoire wolastoqey, tels que le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, la ferme Cybèle, la fromagerie le Mouton blanc, la ferme Amaryllis, La Société des plantes, la ferme 40 Arpents, la ferme Le Pré rieur, la boulangerie Du pain… c’est tout! et Atelier Batard.