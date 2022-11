La 14e édition du concert des familles rejoint 300 spectateurs

Le samedi 5 novembre avait lieu le 14e concert des familles présenté par la Fondation André-Côté. Le choix des pièces musicales pour honorer les 20 défunts a fait de cette édition un événement empreint d’émotions, mais de quiétude à la fois.

À la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, dans laquelle près de 300 personnes étaient présentes pour l’occasion, les présidents d’honneur, Guy et Marc Charest de Construction Marcel Charest et fils, ont livré leur témoignage sur l’importance de la présence des services de la Fondation André-Côté dans la région. Ils ont également tenu à souligner l’impact positif que la Fondation procure aux personnes atteintes de cancer ou d’une maladie incurable ainsi qu’à leurs familles.

La 14e édition a été assurée par l’ensemble vocal Diapason de Rimouski. 21 chansons ont été offertes dont la dernière dédiée à toutes les familles. Les voix de l’ensemble vocal ont charmé les spectateurs. « Nous sommes privilégiés que les familles acceptent de partager un moment comme celui-ci, à la mémoire d’un des leurs. La Fondation existe notamment pour accompagner les gens malades, mais aussi leurs proches, et le concert des familles permet de nous aider à poursuivre notre mission auprès d’eux », mentionne la présidente Josée Bélanger.

Cette édition a été un franc succès à tous les aspects. Le comité organisateur est fier d’annoncer que la somme amassée pour 2022 est de 22 500 $. Ce montant sera réinvesti en entier dans les services gratuits offerts par la Fondation.

Depuis quelques années, la Fondation remet un prix hommage à un bénévole impliqué au sein de ses activités. Cette année, le prix hommage a été remis à Mme Chantal Vaillancourt. Femme d’exception, elle incarne la douceur et la bonté. En 2020, lorsque la pandémie s’est pointé le nez, elle a levé la main pour aider dans une activité de financement qui a été plus grande que nature. De l’aube à la nuit, cette dame s’est investie corps et âme envers la Fondation. Avec ses doigts de fée et sa patience, elle a permis, à travers la qualité exceptionnelle de ses créations, de faire connaître la Fondation André-Côté à la grandeur du Kamouraska, et même sur la Côte-Nord, la Gaspésie et encore plus loin.

Aussi, on ne peut passer sous silence l’implication d’une bénévole qui a grandement travaillé dans l’ombre ces deux dernières années, surnommée « Madame Soupe », soit Mme Marie-Jeanne Fortin. La grande famille de la Fondation André-Côté, incluant le conseil d’administration, lui est reconnaissante et n’aura jamais assez de mots pour la remercier.

Source : Fondation André-Côté