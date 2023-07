La belle tournée de passage à La Pocatière

Le talk-show estival La belle tournée était, le 29 juin dernier, de passage au Collège de La Pocatière pour enregistrer quelques segments de leur émission hebdomadaire qui fait le tour de la belle province afin de mettre en évidence les régions du Québec. Le Bas-Saint-Laurent étant le sujet de l’émission qui sera diffusée le lundi 7 août prochain à TVA, c’est plus d’une centaine de membres de l’équipe de tournage qui ont séjourné au Kamouraska.

Produite par le Groupe Fair-Play, en collaboration avec Québecor Contenu, l’émission est présentée à TVA et à Télé-Québec en raison d’un partenariat avec le gouvernement du Québec.

Selon l’animateur Guy Jodoin, rencontré sur place par Le Placoteux, le concept de l’émission est venu du premier ministre du Québec en personne.

« C’est François Legault qui a souhaité à la base avoir une émission pour faire rayonner les différentes régions administratives du Québec afin que les gens soient fiers de ce qui se passe chez eux. Ensuite, l’idée fut envoyée à plusieurs maisons de production, et sans que je ne fasse aucune demande, on m’a proposé de l’animer. C’est comme si j’avais remporté le gros lot, et en même temps, c’est comme un prolongement de Sucré Salé! », a-t-il raconté, lui qui a animé pendant treize ans la célèbre émission.

L’équipe de tournage a donc récemment fait plusieurs haltes au Bas-Saint-Laurent, dont à Rimouski, Rivière-du-Loup et La Pocatière afin de tourner les meilleures scènes, avec comme invitées l’animatrice/chroniqueuse/actrice Mariepier Morin, Louperivoise d’origine, ainsi que l’animatrice Marie-Claude Barrette qui a habité longtemps à Cacouna, principalement en raison du rôle qu’a joué son mari en politique, Mario Dumont.

L’acteur Claude Legault et la chanteuse Lulu Hughes sont aussi de la partie puisque les deux ont un attachement particulier pour le Bas-du-Fleuve.

Par contre, le segment filmé le 29 juin dernier dans le hall du Collège de La Pocatière était le plan B de l’équipe de tournage, puisque le scénario premier était d’enregistrer au quai Miller de Kamouraska. Ainsi, en raison de l’humeur incertaine de Dame nature, le collège fut choisi.

L’animateur de 56 ans, qui en est déjà à sa 34e année dans le domaine du théâtre et de la télévision, apprécie toujours le contact avec le public. Et pour le principal intéressé, visiter les régions du Québec lui procure un plaisir fou tout en rassasiant sa curiosité personnelle.

« J’adore être avec les gens. En plus, je suis un curieux de nature, de sorte que je m’imprègne de la région visitée en échangeant avec la population locale, et ce, même si je ne me sers pas nécessairement de l’information acquise dans l’émission. Mais, je veux quand même le savoir, ce qui me permet ensuite d’avoir d’autres conversations avec d’autres personnes, et ainsi continuer d’en apprendre davantage », a ajouté Guy Jodoin.