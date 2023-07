Un tour guidé pour les dix ans du Parc du Haut-Pays

La MRC de Kamouraska invite la population à un tour guidé gratuit du Haut-Pays de Kamouraska, dans le cadre du 10e anniversaire du Parc régional. Pour l’occasion, les gens présents assisteront au dévoilement des œuvres d’art public qui décorent la Route du Haut-Pays.

Le 16 juillet, les 40 visiteurs d’ici et d’ailleurs, prendront donc la route des écoliers, en autobus, et vivront un tour guidé spécial « 10 ans de Haut-Pays ». Ce sera l’occasion pour Alexandre Bibeau, agent de développement au tourisme pour le Parc régional, de raconter le territoire, parler des municipalités, des défis, des réalisations et de quelques légendes.

Huit escales sont déjà prévues pour admirer les huit plus récentes œuvres d’art public installées le long de la Route du Haut-Pays. Une opportunité pour rencontrer des artistes ayant participé à la réalisation des œuvres et de discuter directement avec eux de leur création.

« Dans le cadre du 10e anniversaire du Parc régional, la tournée du Haut-Pays est l’occasion d’en apprendre davantage sur chacune des municipalités qui le compose et d’admirer les œuvres d’art public qui sillonnent la route. Ces dernières ont été créées par des artistes de chez nous et soutenues par notre entente de développement culturel et par le ministère la Culture et des Communications. J’invite la population à y participer, ainsi qu’aux autres activités prévues pour souligner cet anniversaire », mentionne le préfet élu, M. Sylvain Roy.

Les places étant limitées dans l’autobus, la MRC invite la population et les curieux à venir rejoindre les visiteurs aux différentes escales de la journée. D’autres surprises attendent les visiteurs tout au long du chemin.

Pour réserver votre place ou consulter l’horaire complet, visitez la page Facebook du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska et l’événement La tournée du Haut-pays et de l’art public.

Source : MRC de Kamouraska