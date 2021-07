La berce du Caucase, bientôt en fleurs

« Tout ça, c’est possible grâce à la vigilance des citoyens, en particulier des producteurs agricoles et leurs conseillers », commente François Lajoie, directeur général de l’OBV de la Côte-du-Sud. Leurs signalements, ainsi que ceux des municipalités et autres acteurs du territoire ont permis de dresser un portrait plus complet de la présence de la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches. Vous pouvez toujours signaler la présence de cette espèce sur le site web www.byebyeberceducaucase.com ou au 581 224-6671. Des photos de la plante ainsi que l’emplacement où elle a été aperçue permettront aux OBV de l’identifier rapidement et d’aller l’éradiquer, si besoin est.