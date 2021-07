Une nouvelle ressource en loisir pour la Ville de La Pocatière

La Ville de La Pocatière accueille dans son équipe Mme Ève-Marie Bélanger à titre de coordonnatrice en loisir.

Native de Saint-Pascal, Ève-Marie connaît bien la région. Elle est détentrice d’un diplôme d’études collégiales en Techniques de gestion et d’intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup et elle a passé les trois dernières années à la Municipalité de Rivière-Ouelle au poste de Technicienne en loisirs et vie communautaire.

Ses expériences de travail lui ont permis de développer de nombreuses compétences et habiletés recherchées pour pourvoir le poste aux Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) de la Ville de La Pocatière. Elle a notamment travaillé sur divers projets de loisir à Rivière-Ouelle, dont la fête des citoyens, le camp de jour et le projet Ciné-Kamou.