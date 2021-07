La Bibliothèque à Saint-Jean-Port-Joli recherche un ou une responsable bénévole

Tout d’abord, le groupe de bénévoles de la Bibliothèque Marie-Bonenfant désire remercier Mme Lina Dupuis pour son implication et son dévouement en qualité de responsable de la bibliothèque municipale au cours des trois dernières années. Afin de combler ce départ, la municipalité lance un appel de candidatures pour le mandat de responsable bénévole de la Bibliothèque Marie-Bonenfant, affiliée au Réseau BIBLIO-CNCA. Le ou la responsable bénévole doit :

Faire preuve de leadership, de dynamisme et d’autonomie;

Agir comme lien entre le Réseau BIBLIO-CNCA, les bénévoles et la municipalité;

Une connaissance de base du fonctionnement d’une bibliothèque municipale est un atout : accueil des usagers, technologies de l’information (courriel, Internet), etc. Sans compter l’amour des livres et une sensibilité pour l’importance de la lecture et des bibliothèques.