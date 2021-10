La bonne étoile d’OZAB Café

Près de deux mois maintenant qu’OZAB Café a pignon sur rue au centre-ville de Saint-Pascal. Rêve longtemps chéri par ses propriétaires Isabelle Dubé et Jacques Bérubé, ce nouvel établissement, né d’une histoire d’amour entre ces deux entrepreneurs patients, arrive comme une bouffée d’air frais dans l’univers pascalien et avec pour promesse d’être le nouveau lieu de convergence de toute une communauté.

Saint-Pascal méritait son café. Cette affirmation, souvent entendue de la bouche de citoyens, n’était pas à défaut d’avoir assisté à des tentatives du type par le passé. Le momentum n’étant parfois pas au rendez-vous, ces projets ont avorté ou non simplement pas passé l’étape du temps.

Ce fameux momentum, Isabelle et Jacques le connaissent bien. Depuis des années, le couple qui s’est rencontré dans les années 2000, alors qu’ils travaillaient tous deux à L’Amuse-Bouche de Kamouraska, brûlait d’impatience à l’idée d’ouvrir leur établissement de restauration. Par temps libres, il travaillait son plan d’affaires dans l’espoir un jour de se lancer. « On doit avoir rédigé dix versions différentes », raconte Jacques.

Enfants trop jeunes, endroits inappropriés, offre trop similaire à d’autres commerces, le moment idéal ne semblait jamais se pointer, repoussant avec lui leur projet, leur rêve. Une pandémie mondiale s’est finalement pointée et contre toute attente, c’est dans ce contexte inhabituel et d’incertitudes que les planètes se sont enfin alignées.

« Les enfants étaient plus vieux et on a retravaillé notre plan d’affaires pour ajuster notre offre de manière à pouvoir demeurer ouvert si jamais il y avait une autre vague de la COVID-19 qui forcerait la fermeture des commerces. On a finalement trouvé l’endroit parfait et nos partenaires financiers ont accepté de nous suivre dans l’aventure », résume Isabelle.

Cet endroit, une maison entièrement briquetée au cachet indéniable, est situé en plein cœur du centre-ville de Saint-Pascal sur la rue Taché. Le couple, qui a su déceler tout le potentiel des lieux, n’a pas tardé à offrir une belle cure de jouvence à la maison en prévision d’accueillir le café, un élément qu’il se dit aujourd’hui particulièrement fier, même s’il reconnaît qu’il y aura d’autres travaux à faire éventuellement.

« La terrasse, la grande salle à manger, la lumière et l’emplacement stratégique, c’est ça qu’on voulait. Notre souhait est qu’OZAB soit un lieu de rassemblement, qu’il y ait des groupes de gens qui viennent traîner ici pour discuter, travailler ou simplement manger. On veut que ça soit animé en permanence », a déclaré Isabelle.

Le souhait du couple est d’ailleurs en train de se concrétiser. Depuis l’ouverture le 9 août, de plus en plus de gens découvrent OZAB, une réponse au-delà de leurs attentes de confier les propriétaires. Le 30 septembre, l’ouverture officielle affichait même complet. Tous ceux interrogés semblent également unanimes, le café, l’ambiance et les produits offerts (prêts-à-manger, fromages, pains, pâtisserie, etc.) répondent à un besoin qui n’était pas comblé jusqu’à tout récemment à Saint-Pascal.