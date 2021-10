Deux candidats s’opposent à la mairie de Saint-Onésime-d’Ixworth

Une lutte s’annonce à la mairie de Saint-Onésime-d’Ixworth entre le maire sortant Benoît Pilotto et le conseiller municipal sortant Denis Miville, qui s’était pourtant présenté dans l’équipe de ce dernier à l’élection de 2017. Les deux bénéficient actuellement d’appuis auprès d’aspirants conseillers ou de conseillers sortants.

Benoît Pilotto a avoué qu’il ne pensait pas se présenter pour un second mandat. Dans le journal local L’INFOnésime de juillet dernier, il avait d’ailleurs annoncé qu’il ne solliciterait pas un second tour et que sa « réflexion [avait été] longue et [sa] décision bien pesée. » Il convient aujourd’hui que ce revirement de situation survient « tardivement », sans trop vouloir s’étendre sur ses motivations. Il précise toutefois que ce mandat sera le dernier, s’il est réélu le 7 novembre.

Advenant sa réélection, Benoît Pilotto entend terminer les projets déjà amorcés comme la reconstruction du chalet des loisirs, la poursuite de l’aménagement du parc intergénérationnel, la mise à niveau du réseau routier local et poursuivre le soutien aux clubs et organismes communautaires locaux. Il désire également inciter les propriétaires privés possédant des îlots déstructurés à les mettre en vente pour densifier le périmètre urbain.

« Il faut aussi poursuivre l’entretien et le développement des Sentiers d’Ixworth. C’est notre seul attrait touristique ouvert à l’année, on serait bien fou de s’en départir. Il faut accentuer la promotion de l’endroit à l’extérieur de la région immédiate », a-t-il indiqué, signifiant qu’une demande de subvention avait été déposée récemment dans la poursuite de ces objectifs.

Benoît Pilotto bénéficie actuellement de l’appui du conseiller sortant Bertrand Ouellet qui sollicite un autre mandat au siège #2. Quatre autres candidats devraient confirmer leur candidature et leur appui à M. Pilotto, d’ajouter le principal intéressé, interrogé trois jours avant la fin des mises en candidature le 1er octobre.

Denis Miville

Élu conseiller au sein de « l’équipe » de Benoît Pilotto en 2017, Denis Miville avoue qu’il se préparait à l’époque pour se présenter à la mairie et que c’est lui qui aurait recruté le maire sortant pour être membre de son équipe. À la suite de discussions, il aurait été décidé que M. Pilotto se présente finalement au poste de maire, puisqu’il aurait manifesté dès le départ ne pas vouloir faire plus d’un mandat comme élu. En contrepartie, Denis Miville serait le maire suppléant.

« J’ai respecté ma parole, mais mes intentions ont toujours été claires et j’ai profité des quatre dernières années pour apprendre les rouages de la politique municipale », a ajouté Denis Miville afin de justifier sa candidature.

Appuyé d’une équipe qui se présente sous le nom « La relève », Denis Miville a dit avoir tenu à recruter de jeunes candidats afin de « dynamiser » la Municipalité. Parmi eux, notons Alex Desjardins, Dan Drapeau et Marie-Josée Hudon. Selon lui, ces candidats, s’ils sont élus, apporteront une bonne vision en matière de vie communautaire et familiale, de loisirs, de développement touristique et d’infrastructures.