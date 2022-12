La Boutique de Noël de Tourisme Chaudière-Appalaches bat des records et atteint 130 000 $ en achat local

Le 6 novembre dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a mis en ligne sa Boutique de Noël virtuelle pour une troisième année consécutive.

Déjà, les recettes des ventes s’élèvent à plus de 130 000 $, un coup de pouce record pour les 60 entreprises de la Chaudière-Appalaches participantes et cela continue jusqu’au 20 décembre prochain. Avec sa boutique en ligne, Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) rend l’achat local accessible et simple avec ses cartes-cadeaux. Sur un même site Web, les internautes peuvent avoir accès à plus de 60 entreprises de la région. Plaisirs gourmands, hébergements, restaurants et activités sont tous disponibles de 15 % à 25 % de rabais.

« Durant la pandémie, nous avons initié cette offensive pour donner un coup de pouce à nos entreprises. La clientèle y a pris goût de voir la facilité d’offrir les plus beaux cadeaux : des expériences à vivre dans les entreprises d’ici », mentionne Odile Turgeon, directrice marketing chez TCA.

Cette année, Tourisme Chaudière-Appalaches souhaitait atteindre la barre des 100 000 $. En 2021, les ventes se sont conclues à 83 000 $. C’est avec une grande fierté que l’équipe de TCA annonce que l’objectif a été dépassé, et ce, avec plus de deux semaines d’avance. Déjà, la boutique connaît une augmentation de plus du double de ses ventes comparativement à la même période en 2021. À ce rythme, le cap de 175 000 $ pourrait être atteint d’ici à la fermeture.

Pour cette 3e édition, plusieurs nouveautés ont été pensées pour accroître la visibilité de la Boutique de Noël telles qu’un rabais de lancement exclusif aux adeptes de Tourisme Chaudière-Appalaches ou encore, une série de vidéos présentant les coups de cœur des employés. De plus, un rabais plus généreux de 25 % est offert aux clients ayant un panier d’achats de 250 $. Cela a permis de faire passer la valeur du panier moyen de 140 $ (2021) à plus de 210 $ (2022). « Nous sommes très fiers de ces résultats puisque la totalité des recettes va dans les poches des entreprises d’ici. En effet, en plus d’assumer à 100 % les frais de gestion de la boutique, l’ensemble des 13 employés de l’équipe de Tourisme Chaudière-Appalaches s’y implique au quotidien. De la réception des commandes en ligne, au montage des colis et en passant par la promotion de la boutique. C’est un beau succès d’équipe qui est déployé pour faire rayonner les entreprises de la Chaudière-Appalaches », conclut Odile Turgeon, directrice marketing chez TCA.

Source : Tourisme Chaudière-Appalaches