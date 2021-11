Après plus de six saisons à recevoir sa clientèle dans leur maison ancestrale, la Boutique des Berges déménage dans de nouveaux locaux au cœur du magnifique village de Saint-Jean-Port-Joli.

Lucie Audet et Stéphane Savard ont déménagé à Saint-Jean-Port-Joli au printemps 2016 après être littéralement tombés en amour avec une maison ancestrale. Passionnés de vieilles maisons et amoureux de la vie rurale, ce couple originaire de Québec a décidé de faire le grand saut et d’ouvrir une petite boutique touristique dans leur maison privée, rêve que Mme Audet chérissait depuis bien longtemps déjà.

Après six saisons à servir leur clientèle de plus en plus grandissante et après avoir agrandi la boutique deux fois « par l’intérieur », le couple décide de franchir une nouvelle étape et déménage dans une nouvelle bâtisse commerciale située au cœur du village touristique. « La boutique était maintenant trop petite pour notre clientèle de plus en plus nombreuse et cela nous permettra d’être au centre névralgique touristique durant la saison estivale », cite la propriétaire Lucie Audet.

La Boutique des Berges qui est spécialisée dans les vêtements féminins, accessoires, décorations et cadeaux, offrira maintenant 1 200 pieds carrés de surface de magasinage, soit plus de la moitié que le premier emplacement. Autre avantage précieux pour la clientèle, il y aura maintenant trois salles d’essayage dans cette nouvelle boutique. « Il n’était pas rare de voir plusieurs clientes attendre en ligne afin d’essayer leurs vêtements. Mais l’attente se faisait toujours dans la gaieté et la bonne humeur », précise M. Savard, qui affirme que les clientes qui sont venues visiter leur boutique pour une première fois, les ont littéralement « adoptés » et deviennent des clientes régulières.

La pandémie n’a pas arrêté les deux propriétaires. Le couple s’est retroussé les manches et a immédiatement fait une boutique en ligne, afin de continuer à vendre ses produits. Et afin de mieux présenter ses collections, Mme Audet présente ses vêtements qu’elle porte elle-même dans des capsules vidéo diffusées sur leur page Facebook. « Le succès a été instantané. Je n’en reviens tout simplement pas. J’ai une capsule qui atteint 965 000 personnes et qui a fait le tour de la planète », s’étonne Mme Audet, qui ne croyait pas il y a six années que sa boutique serait aussi florissante.

Malgré le fait que la boutique soit située dans une nouvelle bâtisse commerciale, Mme Audet (designer d’intérieur depuis plus de 30 ans) a voulu donner un ton à l’ambiance feutrée pour un magasine zen. Dès qu’on entre dans la boutique, une vue à 180 degrés offre un look aux allures d’un loft intimiste, cosy avec une atmosphère cocooning. Et que dire de tous ces merveilleux produits… Une boutique à aller visiter !