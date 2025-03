La Brûlerie de l’Est change de main

Après plus de 15 ans dans le domaine de la torréfaction, dont dix comme propriétaire, l’homme d’affaires de Saint-Pascal Jean-Pierre Tirman vient de vendre son entreprise, la Brûlerie de l’Est, à Laurence Jodoin et à son conjoint Jonathan Godin de Saint-Hélène-de-Kamouraska. C’est le 3 mars dernier que la transaction a été officialisée devant notaire.

Si M. Tirman a vendu son commerce, il reste toutefois propriétaire des bâtiments, dont celui situé au 419, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, le siège social étant situé dans sa demeure à Saint-Pascal. « J’avais l’intention de rester propriétaire encore cinq autres années, mais on a cogné à ma porte, et j’ai décidé de saisir l’occasion », dit-il au Placoteux lors d’un bref échange téléphonique.

Il faut toutefois préciser que Jean-Pierre Tirman, en plus de posséder une autre entreprise — Le Labo Solutions brassicoles, spécialisée dans la production de levures et de bactéries liquides pour les microbrasseries, située à La Pocatière —, a choisi de revenir dans le milieu scolaire en reprenant l’enseignement des mathématiques, une discipline qu’il maîtrise avec passion. « C’est vrai que mon horaire était chargé », ajoute-t-il, lui qui est père de deux jeunes enfants et qui était, jusqu’à tout récemment, président du conseil d’administration de la coopérative de solidarité du Placoteux.

M. Tirman a souhaité la meilleure chance aux nouveaux propriétaires. « C’est une entreprise rentable. Ils sauront poursuivre la mission de la Brûlerie de l’Est, j’en suis convaincu », conclut-il.

Historique

Fondée en 2002 à Rivière-du-Loup par Daniel Lévesque, la Brûlerie de l’Est est une entreprise spécialisée dans la torréfaction de café. Depuis ses débuts, la Brûlerie de l’Est s’est distinguée par la qualité de ses mélanges de café, soigneusement élaborés pour offrir un équilibre parfait des saveurs. Important ses grains de café vert de divers pays producteurs à travers le monde, l’entreprise les torréfie pour obtenir des couleurs allant du brun au noir, offrant ainsi des arômes riches et variés à ses clients. En 2008, Jean-Pierre Tirman rejoint l’entreprise, avant d’en devenir le propriétaire unique en 2013, marquant un tournant dans l’histoire de la Brûlerie.

En parallèle de son succès dans le domaine du café, la Brûlerie de l’Est s’est aventurée dans un nouveau créneau en 2014 avec la création de Liberthé, une marque de thés et de tisanes. C’est également cette année-là que le Café de la Brûlerie de l’Est change de nom pour devenir le Café du clocher RDL.

En 2015, Sophie et Stéphane reprennent les rênes de ce café emblématique, et l’entreprise poursuit son expansion avec le lancement de la marque Brûlerie du Kamouraska en 2019. Cette année-là, le siège social déménage à Saint-Pascal, et la Brûlerie de l’Est dévoile son nouveau logo, renforçant son identité visuelle et sa place dans le paysage local du café de qualité.