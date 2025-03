40 citoyens reçoivent la Médaille du couronnement

Le 16 mars dernier, le Centre Bombardier à La Pocatière a accueilli une cérémonie marquante pour la circonscription fédérale de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup. Lors de cet événement, quarante citoyens et citoyennes ont été honorés pour leur engagement et leur contribution à la société, dans le cadre de la remise des Médailles du couronnement du roi Charles III.

Après un appel à candidatures lancé en juin 2024, l’équipe du député Bernard Généreux a reçu de nombreuses propositions, rendant la sélection des récipiendaires particulièrement difficile. Toutefois, un processus rigoureux a mené à récompenser ceux et celles qui se sont distingués par leur dévouement à la collectivité.

Le député fédéral Bernard Généreux a remis ces distinctions honorifiques, soulignant au passage l’importance de ce moment. « Cette cérémonie est avant tout un hommage aux femmes et aux hommes dont l’engagement quotidien renforce le tissu social de notre région. Chacun d’eux a suivi un parcours unique, mais tous partagent une même valeur, en l’occurrence leur générosité, leur dévouement, ainsi que leur volonté de faire une différence. »

Les lauréats, entourés de leurs familles et de leurs proches, ont ainsi vu leurs efforts et leur impact sur la communauté largement reconnus. Le député a également exprimé sa gratitude envers eux. « Vous laissez une empreinte durable, et contribuez à bâtir l’héritage de notre région pour les générations à venir. »

Les récipiendaires de la Médaille du couronnement du roi Charles III sont : Bernard Bélanger, Madeleine Bélanger, Marie-Josée Bélanger, Étienne Boucher, Sergent d’armes André Boulet, Chantal Caron, Britanie Cauchon, Philippe Charest, Colonel Gilles D’Amours, CD2 Gilles Desjardins, Nancy Dubé, Lucie Dumont, Charly Dupasquier, Capitaine Marie-Eve Fortin, Annie Francœur, Capitaine Michel Gagnon, Bernard Gaudreau, Adjudant-maître Gilles Giroux, Michel Govaerts, Karine Jean, Dr Gaétan Levesque, Gilles Lévesque, Mireille Lizotte, Gilles Lortie, Gilles Martin, Claudette Migneault, Michel Montminy, Raynald Ouellet, Francyne Pellerin, Capitaine Antoine Pelletier, Major Denis Pelletier, Jacques Poitras, Stephanie Poitras, Brigitte Pouliot, Nicolas Pratte, Nicole Robert, Cindy Simard, Lysanne Tanguay, Lieutenant-colonel André Therrien et Mireille Thibault.

Le couronnement du monarque

La Médaille du couronnement du roi Charles III, rappelons-le, a été créée pour marquer cet événement qui a eu lieu le 6 mai 2023. Ces médailles sont destinées à honorer les personnes ayant contribué de manière exceptionnelle à leur communauté ou à leur pays à travers leur engagement social, leur travail humanitaire, leur dévouement à des causes publiques, ou encore leur soutien à des initiatives locales.

Plus précisément, elle vise à reconnaître l’impact positif de ces individus dans des domaines variés tels que le bénévolat, la politique, l’éducation, la santé, l’environnement ou encore la culture. Chaque récipiendaire reçoit cette distinction en reconnaissance de ses efforts constants, et de son rôle dans le renforcement du tissu social, local ou national.

Le chef d’État canadien

Le roi Charles III est le souverain actuel du Canada, un pays qui fait partie du Commonwealth, soit une organisation composée d’anciennes colonies britanniques et d’autres nations souveraines. En tant que monarque du Canada, il occupe un rôle essentiellement symbolique et constitutionnel, étant le chef d’État, mais ses pouvoirs sont exercés de manière indirecte par le gouvernement canadien, selon les principes de la monarchie constitutionnelle.