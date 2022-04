La Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska connait une bonne performance

À la suite de ce processus démocratique, le projet de partage des excédents qui a été accepté lors de l’Assemblée générale annuelle représente une ristourne totale de 1 035 012 $. Un montant de 909 503 $ sera versé aux membres sous forme de ristournes individuelles et 125 509 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu. « Cette somme est une forme de retour à la communauté nous permettant de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous donnent les moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre collectivité », mentionne M. Pierre Leclerc, président de la Caisse.

En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation au Fonds d’aide au développement du milieu mentionné ci-haut, la Caisse a distribué 101 880 $ à ses membres et à la collectivité au cours de l’année 2021, soit 28 590 $ sous forme de commandites et de dons et 73 290 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu. Divers projets et événements ont été soutenus par la caisse, notamment le Festival des champignons forestiers, le Camp musical de Saint-Alexandre, la Maison de la famille du Kamouraska, et bien d’autres. De plus, 13 155 $ ont été remis à des écoles du territoire et 15 000 $ ont été distribués en bourses d’études.