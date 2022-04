La Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière connait une solide performance

Le 5 avril dernier, la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière tenait sa troisième assemblée générale annuelle en mode virtuel. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la répartition des excédents annuels (ristournes) ainsi que le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, le versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les taux de ristourne.

Au terme de son exercice 2021, la Caisse affiche des excédents d’exploitation de 6 180 000 $, en hausse de 9,1 % par rapport à 2020. Son volume d’affaires a augmenté de 7,8 % pour s’établir à 1 597 967 000 $ pour la même période. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent quant à eux 5 966 000 $. Grâce à cette solide performance, la Caisse a été en mesure de retourner 136 296 $ à ses membres et à la collectivité sous forme de commandites et de dons ainsi que par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu.

En 2021, la Caisse a soutenu plusieurs organismes et projets communautaires. En plus de participer à l’effort collectif de vaccination en accueillant une clinique mobile de vaccination dans ses installations de La Pocatière, la Caisse s’est engagée dans différents projets, sans oublier les engagements envers la jeunesse. Pour consulter l’ensemble des engagements dans le milieu effectué en 2021, vous pouvez consulter la revue annuelle de la Caisse disponible sur son site Internet dans la section Assemblée générale et résultats financiers au www.desjardins.com/caisse-anse-pocatiere.

Source : Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière