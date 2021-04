 La Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière connait une solide performance

Le 7 avril dernier, la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Les membres ont pu prendre connaissance des plus récents résultats financiers. Ils avaient ensuite quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne et l’élection des administrateurs.

Au terme de son exercice 2020, la Caisse affiche des revenus d’exploitation de 15 800 000 $, en hausse de 1,3 % par rapport à 2019. Son volume d’affaires a augmenté de 7,8 %, pour s’établir à 1 476 308 000 $ pour la même période. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 11 240 000 $, soit une croissance de 47,7 % au cours de la dernière année. Grâce à sa solide performance, la Caisse a été en mesure de retourner 1 187 946 $ à ses membres et à la collectivité.

En 2020, la Caisse a remis 122 575 $ pour appuyer les initiatives du milieu, dont un engagement majeur de 200 000 $ pour le projet d’agrandissement et de modernisation de la Salle André-Gagnon en collaboration avec la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska. La coopérative a également participé aux nouvelles installations du Marché public de la Grande-Anse, au démarrage du P’tit café mine de rien du Marché aux Caissons, aux Fêtes du 175e anniversaire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, aux Programmes Desjardins J’Accroche et Je décroche un emploi, aux campagnes d’achat local de Promotion Kamouraska et celle de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet ainsi que la Grande Illumination de la Fondation Notre-Dame-de-Fatima.

Il est à noter que la Caisse a maintenu tous ses engagements avec ses partenaires locaux, et même bonifié son appui aux organismes qui apportent une aide directe aux citoyens. « Nous n’avons pas hésité à transformer nos commandites en dons, afin de contribuer à la survie des événements et festivals qui redynamiseront notre région au retour de jours meilleurs », a souligné François Archambault, président de la Caisse. Se sentant privilégiés en cette période de crise sanitaire, les employés en collaboration avec les administrateurs ont récolté plus de 5 600 $ pour soutenir les organismes durement touchés en organisant différentes activités de financement, dont la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, la Fondation André-Côté et Moisson Kamouraska.

« Nous sommes particulièrement fiers de notre programme Du cœur à l’achat qui visait à stimuler l’économie locale grâce à la participation citoyenne », a poursuivi Julie Naud, directrice générale de la Caisse. Cette initiative, déployée sur la plateforme de sociofinancement La Ruche Québec, a généré des retombées socioéconomiques directes de 54 170 $ au Kamouraska. Ce sont six restaurateurs en collaboration avec Moisson Kamouraska qui ont été en mesure d’offrir 4 800 plats préparés aux familles durement touchées par la pandémie.

La Caisse a également collaboré au programme Du cœur en double en remettant un montant de 5 000 $. Déployé sur la plateforme de sociofinancement La Ruche Québec, ce programme a permis d’amasser 2,4 M$ pour garnir les paniers de Noël des guignolées partout dans la province. Pour la région, la guignolée des médias du programme Option médias du Cégep de La Pocatière et la guignolée de la Société de Saint-Vincent de Paul ont été en mesure d’aider plusieurs familles malgré les défis posés par la pandémie pour la collecte de denrées et de fonds.

Du 8 avril au 11 avril 2021, les membres ont pu faire entendre leur voix grâce au vote en ligne portant sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration ainsi que sur l’élection des administrateurs.

Le projet de partage ayant été accepté, ce sont 1 187 946 $ qui seront retournés aux membres de la Caisse et à la collectivité sous forme de ristournes individuelles et collectives. « La Caisse sera ainsi en mesure d’appuyer des projets porteurs pour le milieu. Je tiens à remercier nos membres qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités », a déclaré M. Archambault.

Six postes étaient également à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Voici les résultats de l’élection des administrateurs au terme de l’exercice de votation en différé : François Archambault, réélu ; Jacques Lavoie, réélu ; Lucie Dionne, réélue ; Raymonde Pelletier, élue ; Brigitte Ouellet, élue ; André Vézina, élu.