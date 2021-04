Une nouvelle campagne de recrutement pour faire briller l’été partout au Québec

Les emplois à pourvoir sont disponibles partout au Québec, dans les cinq grands secteurs du tourisme, avec des besoins plus grands dans les régions en périphérie de Montréal et de Québec ainsi que dans les régions en bordure du Saint-Laurent. Pour trouver un emploi, les candidats intéressés sont invités à visiter le site web MonEmploiEnTourisme.com, dans la section Trouver un emploi, où la majorité des postes au Québec sont affichés. En effet, en plus d’informer sur les métiers et professions touristiques, le site propose un agrégateur qui regroupe les affichages de postes des différents sites spécialisés d’emplois.