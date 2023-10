« La CBC dénigre notre accent québécois » — Bernard Généreux

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, dénonce la décision de la CBC de faire appel à des traducteurs français pour un de ses balados afin d’éviter d’entendre l’accent québécois.

Pour faire l’adaptation française du balado canadien Alone, A Love Story, CBC Podcast a choisi un studio français au détriment de traducteurs québécois, jugeant que le résultat aurait moins de potentiel international.

« Quelle insulte pour les Québécois! Au lieu de célébrer notre culture et notre accent, la CBC affiche une attitude méprisante », s’est insurgé M. Généreux.

Le député qui siège sur le comité permanent des langues officielles a déposé l’avis de motion suivant : « Que le Comité fasse rapport à la Chambre de sa profonde condamnation de l’utilisation par CBC d’un studio d’enregistrement basé à Paris pour l’enregistrement d’une baladodiffusion, au lieu d’un studio d’enregistrement basé au Québec, et ce, pour éviter l’accent québécois. En considérant que cette affaire a pu offenser de nombreux Québécois, le Comité invite les personnes suivantes à témoigner sur cette question : Catherine Tait, PDG de CBC; Cesil Fernandes, producteur exécutif de CBC Podcasts; Émilie Brazeau-Béliveau, première cheffe de la publicité, du marketing et des relations publiques radio et audio de CBC/Radio-Canada; ainsi que le ministre des Langues officielles. »

« La CBC est financée par les contribuables québécois. La moindre des choses serait que les dirigeants de la société d’État et les responsables de cette décision inacceptable viennent s’expliquer au comité. Ils le doivent aux Québécois qui ont été insultés par ce geste qui prouve encore une fois du mépris envers notre nation », a conclu M. Généreux.

Source : Bernard Généreux, député fédéral