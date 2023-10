Ronald Lavallée gagne le prix Saint-Pacôme

L’auteur manitobain Ronald Lavallée a remporté le prix Saint-Pacôme attribué au meilleur roman policier de la dernière année, avec son livre, Tous des loups, publié chez Fides. La soirée de gala se tenait le 14 octobre dernier devant près d’une centaine de convives au Club de golf de Saint-Pacôme.

Le lauréat a reçu la bourse de 3000 $ associée à ce prix et remise grâce à la collaboration de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, de la Municipalité de Saint-Pacôme et de la MRC de Kamouraska. Le roman de M. Lavallée a été choisi meilleur polar parmi les 42 titres proposés cette année par les maisons d’édition.

« Les membres du jury ont été charmés par l’originalité du roman de Ronald Lavallée. En plus de son originalité, ce roman trace un portrait réaliste de la vie des autochtones dans le Grand Nord canadien au début du 20e siècle. Une histoire passionnante, une chasse à l’homme qui permet de découvrir la rigueur du territoire et une écriture fluide et efficace. Tous des loups est un roman qui nous prend dès les premières pages et que l’on est incapable de lâcher », a indiqué Richard Migneault, président du jury.