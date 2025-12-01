La CCKL lance l’appel de candidatures pour le Gala Reconnaissance 2026

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) annonce l’ouverture des mises en candidature pour son Gala Reconnaissance qui se tiendra le 31 janvier 2026 sous la formule vins et fromages. Cet événement vise à souligner l’excellence, la créativité et l’engagement des entreprises et des organismes de notre région.

Le Gala Reconnaissance est l’occasion de mettre en lumière ceux qui contribuent activement au dynamisme économique et social de nos communautés. Cette année, en plus de la Personnalité d’affaires de l’année, cinq catégories seront récompensées : le Développement durable, la Croissance en affaires, les Nouvelles pratiques RH, l’Innovation et la Relève.

Les entreprises et organismes intéressés sont invités à déposer leur candidature dès maintenant en remplissant le formulaire à l’adresse https://forms.gle/KX7joYkjhcXnXTa9A. Il est également possible de soumettre la candidature de l’entreprise ou de l’organisme de votre choix, afin de mettre en lumière des organisations qui se démarquent dans notre région.

C’est aussi l’occasion de déposer les candidatures pour la Bourse jeune entrepreneur·e qui sera aussi remise lors du Gala Reconnaissance 2026. Cette bourse a pour objectif de soutenir, d’encourager et de stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes en leur offrant un appui financier. Une bourse sera remise pour le territoire de la MRC de Kamouraska, et une autre pour celui de la MRC de L’Islet. Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature ou la candidature d’une personne qui se démarque en remplissant dès maintenant le formulaire suivant : https://forms.gle/o3mMUW9gjk4KWtwg8.

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 19 janvier 2026 à 23 h 59. Le lien vers le formulaire est aussi disponible sur le site de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet au www.cckl.org.

Source : CCKL