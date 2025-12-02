Retour du masque à l’hôpital

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population que le masque de procédure est à nouveau exigé dans certains secteurs de ses centres hospitaliers, et ce, pour les usagers, les visiteurs, les proches aidants, les travailleurs et les médecins lors de soins et services à moins de deux mètres.

Les secteurs suivants sont spécifiquement visés par cette mesure : les urgences (incluant les salles d’attente), les soins intensifs, les unités d’hospitalisation de courte durée, les unités de réadaptation, les unités de psychiatrie, en hémodialyse, en oncologie et en néonatalogie. Selon l’évolution de la situation épidémiologique, d’autres secteurs pourraient s’ajouter à cette liste.

Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, cette mesure est rendue nécessaire en raison d’une recrudescence des virus respiratoires dans les milieux de soins, de la grande vulnérabilité des usagers, et du début de la saison des infections respiratoires.

Le CISSS rappelle que la surveillance quotidienne des signes et symptômes respiratoires, l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire et la distanciation physique demeurent des pratiques reconnues à adopter en tout temps dans l’ensemble des installations et des milieux de soins. La collaboration de tous est souhaitée, puisque ces pratiques visent à protéger les personnes les plus vulnérables de notre communauté.