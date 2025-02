La CCKL remet ses prix Distinction et la première bourse Jeune entrepreneur(e)

C’était salle comble le 25 janvier dernier au Centre Bombardier, pour la 26e édition de la traditionnelle dégustation Vins & fromages de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL). Sept prix ont été remis dont cinq Prix Distinction à des administrateurs de la CCKL, ainsi que la toute première bourse Jeune entrepreneur(e).

La Soirée Distinction était l’occasion de souligner le travail des administrateurs passés et présents, et de les remercier d’avoir contribué à la longévité de l’organisme voué au développement économique et au réseautage des gens d’affaires dans la région.

Les lauréats sont Louis Garon (prix présenté en collaboration avec la MRC de Kamouraska); Gérald Beaulieu (Extra Formation); Philippe Carrière (Promutuel Assurance); Gabriel Hudon (Desjardins Entreprises); et Claude Robitaille (Hydro-Québec).

Bourse Jeune entrepreneur(e)

La soirée a connu un autre moment marquant lors de la remise des toutes premières bourses Jeune entrepreneur(e), présentées en collaboration avec le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska.

Cette initiative, créée par la CCKL au début de 2024, vise à soutenir et à encourager les jeunes entrepreneurs des MRC de L’Islet et du Kamouraska à demeurer en affaires, en reconnaissant leur rôle essentiel dans le dynamisme économique de nos communautés. Deux bourses de 1500 $ chacune ont été remises.

Dans la MRC de L’Islet, les finalistes étaient Nicolas Coulombe-Côté, des Piments de Nic à L’Islet; Michael Dubé, de Distribution MBD à Sainte-Perpétue; et Gabriel Tremblay, de Capitaine T à Saint-Jean-Port-Joli. C’est Nicolas Coulombe-Côté qui a remporté la bourse.

Au Kamouraska, Émile Alain, du Blizzaroïde de Saint-Pascal; Andréanne Lizotte, de la Boutique C.A.R.A. à La Pocatière; et Stéphanie Pelletier, du Resto-Pub le Saint-Pascal étaient les finalistes. Émile Alain a été le lauréat.

Une expérience concluante

La CCKL annonce déjà qu’il y aura une remise de la Bourse Jeune entrepreneur(e) en 2026. Grâce à la générosité des membres durant la soirée, notamment au niveau des pourboires du vestiaire qui allaient directement au fonds de la Bourse, et grâce aussi à un encan surprise, initié à la fin de la soirée par les députés Bernard Généreux et Mathieu Rivest, assistés de Philippe Carrière.

Près de 1000 $ ont ainsi été recueillis, qui seront versés au fonds de la Bourse Jeune entrepreneur(e). Les membres ont ainsi démontré l’importance qu’ils accordent à l’esprit d’initiative chez les jeunes pour assurer la croissance et la compétitivité de nos régions.

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a aussi profité de l’occasion pour remettre la Médaille du Député à Pascal-André Brisson et à Rachel White, de la Fromagerie Le Mouton blanc, pour leur travail et le rayonnement de leur entreprise. Cette distinction est la plus haute qu’un élu peut remettre à un citoyen, et la CCKL s’est dite heureuse que le député ait choisi son événement pour remettre cette médaille, surtout que M. Brisson et Mme White sont des collaborateurs de longue date de la CCKL.

Cet événement clôturait les festivités entourant le 65e anniversaire de la CCKL. Le conseil d’administration tient à remercier les partenaires de la soirée, les partenaires annuels, et tous ses membres pour leur soutien constant depuis 65 ans, et il donne rendez-vous à toute la grande communauté d’affaires au Gala Reconnaissance qui récompensera le travail des entreprises de la région en janvier 2026.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet