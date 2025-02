Umano Medical bat un record de générosité au profit de Centraide

En 2024, l’équipe d’Umano Medical s’est illustrée en récoltant la somme de 38 648 $ pour Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, établissant ainsi un nouveau record pour l’entreprise qui a son siège social à L’Islet.

Ce succès témoigne de l’engagement et de la solidarité des employés, qui ont uni leurs efforts pour soutenir la cause. Grâce à ce don, de nombreux projets verront le jour, renforçant ainsi le tissu social de la communauté. En 2024, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a investi 18 809 325 $ en soutien aux communautés dans 225 organismes de son territoire.

Le rôle de Centraide

Centraide joue un rôle essentiel dans le soutien aux communautés, grâce à des programmes adaptés aux besoins des citoyens. Le fonds Réussite jeunesse, par exemple, accompagne les jeunes dans leur parcours scolaire et professionnel en leur offrant les outils nécessaires pour surmonter des obstacles sociaux ou économiques. Cette initiative favorise leur autonomie et leur intégration dans la société, ouvrant ainsi la voie à un avenir prometteur.

D’autres programmes, comme Centraide Opération septembre, visent à réduire les inégalités dès le début de l’année scolaire en aidant des centaines de familles à couvrir les frais liés à la rentrée. Cette aide permet aux enfants de commencer l’année sur un pied d’égalité avec leurs pairs. De plus, les banques alimentaires communautaires, financées par Centraide, répondent à l’urgence de l’insécurité alimentaire en distribuant des repas et des denrées à ceux qui en ont le plus besoin, un soutien vital dans plusieurs régions.

Centraide ne se limite pas à ces initiatives. Les services d’accompagnement pour les aînés brisent l’isolement des personnes âgées, les aidant à rester actives et connectées à leur communauté. Par ailleurs, les maisons d’hébergement offrent un refuge sécuritaire aux femmes et aux familles victimes de violence conjugale, leur permettant de se reconstruire dans un environnement stable et bienveillant. Ces programmes, soutenus par la générosité de donateurs comme Umano Medical, ont un impact tangible sur la qualité de vie des plus vulnérables.